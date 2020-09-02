Профессура в опасности. Алтайский вуз может лишиться опытных педагогов

В Алтайском государственно институте культуры тяжело переживают «коронавирусные» ограничения. В частности, «за бортом» остались самые опытные преподаватели. Ректор вуза и председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич рассказала о проблемах депутату Госдумы Ивану Лоору и попросила помочь.

Роспотребнадзор рекомендовал педагогам старше 65 лет не участвовать в очном формате обучения.

«Исполняя распоряжение, нам в АГИК пришлось поменять часть профессуры — и получается, что вне учебного процесса остались самые опытные преподаватели, практически отстранены от курсов театральные руководители», — рассказала ректор.

Галина Буевич. Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Для АГИК дается непросто и само дистанционное обучение. Для вузов не творческой направленности «дистант» не представляет такой сложности и даже опасности, подчеркнула Буевич.

Но актерам и музыкантам необходимо быть в личном контакте с преподавателями.

«Некоторые предметы и вовсе невозможно постоянно преподавать в дистанционом формате — допустим, обучение культуре речи», — добавила она.

Кафедре режиссуры праздников АГИК — 40 лет! Источник: Алтайский государственный институт культуры

Иван Лоор заверил, что по возвращении в Москву обязательно сделает официальный запрос к Роспотребнадзору, с тем чтобы найти возможность не шаблонно решить проблему.

«Я всегда говорю, что уровень культуры Алтайского края, которым гордится регион, возможен только благодаря высокой планке преподавания в отраслевом вузе. Наш АГИК всегда славился мощной профессурой, к нам едут поступать ребята из других регионов страны. В этом году, насколько я знаю, даже на коммерческие места был конкурс, и попасть на них было непросто. Поэтому сохранить статус нашего культурного ученого заведения, его преподавательский состав — дело очень важное и необходимое», — отметил парламентарий.

Ранее сообщалось, что краевые власти готовятся перевести регион на третий этап снятия ограничений по COVID-19.