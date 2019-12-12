Прокуратура проверит казанскую гимназию, собравшую с родителей учеников 50 млн рублей

Собранные деньги гимназия тратила на дополнительные зарплаты директору, его замам и другим сотрудникам. В среднем, они ежемесячно получали более 100 тысяч рублей в качестве «дополнительного дохода». Кроме того, учителя гимназии за счет родителей устроили корпоратив в Арабских Эмиратах, который обошелся в 570 тыс. рублей.
Сообщается, что мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что поездка учителей в ОАЭ была согласована с управлением образования. Это было поощрение за успехи на международных олимпиадах.
Глава республики Рустам Минниханов отметил, что люди должны отдыхать за свой счет, и поручил ввести казначейский контроль за добровольными школьными фондами.