Прокуратура проверит казанскую гимназию, собравшую с родителей учеников 50 млн рублей

В Казани прокуратура заинтересовалась деятельностью гимназии № 19, сообщает Ren.tv. Родители учащихся за 2 года добровольно перечислили школе около 50 млн рублей.

Собранные деньги гимназия тратила на дополнительные зарплаты директору, его замам и другим сотрудникам. В среднем, они ежемесячно получали более 100 тысяч рублей в качестве «дополнительного дохода». Кроме того, учителя гимназии за счет родителей устроили корпоратив в Арабских Эмиратах, который обошелся в 570 тыс. рублей.

Сообщается, что мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что поездка учителей в ОАЭ была согласована с управлением образования. Это было поощрение за успехи на международных олимпиадах.

Глава республики Рустам Минниханов отметил, что люди должны отдыхать за свой счет, и поручил ввести казначейский контроль за добровольными школьными фондами.