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12 декабря
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Образование

Прокуратура проверит казанскую гимназию, собравшую с родителей учеников 50 млн рублей

В Казани прокуратура заинтересовалась деятельностью гимназии № 19, сообщает Ren.tv. Родители учащихся за 2 года добровольно перечислили школе около 50 млн рублей.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Собранные деньги гимназия тратила на дополнительные зарплаты директору, его замам и другим сотрудникам. В среднем, они ежемесячно получали более 100 тысяч рублей в качестве «дополнительного дохода». Кроме того, учителя гимназии за счет родителей устроили корпоратив в Арабских Эмиратах, который обошелся в 570 тыс. рублей.

Сообщается, что мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что поездка учителей в ОАЭ была согласована с управлением образования. Это было поощрение за успехи на международных олимпиадах.

Глава республики Рустам Минниханов отметил, что люди должны отдыхать за свой счет, и поручил ввести казначейский контроль за добровольными школьными фондами.

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