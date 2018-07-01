Прокурор Барнаула добился запрета 15 интернет-лавочек по продаже дипломов

Изначально прокурор Барнаула требовал от управления Роскомнадзора признать запрещенной к распространению информацию, которая содержится на 25 сайтах. Они предлагали за деньги изготовить диплом вуза, техникума, колледжа, профтехучилища, приложения к диплому и школьные аттестата хоть за 9-й, хоть за 11-й классы.

Доступ к этим сайтам открытый, пояснил прокурор в суде. Чтобы его ограничить, надо признать информацию запрещенной к распространению в России. После этого сайты включат в единый реестр запрещенных сетевых ресурсов и доступ к ним заблокируют.

В ходе разбирательства выяснилось, что доступ к 10 сайтам из списка прокурора уже закрыт. Информацию оставшихся 15 сайтов Центральный райсуд признал запрещенной к распространению.

Работают как раньше

Однако часть сайтов (как минимум три) продолжает работать — возможно, потому, что решение суда еще не вступило в силу: оно было вынесено 6 июня.

К примеру, сайт, созданный предположительно в Санкт-Петербурге, кроме продажи всевозможных дипломов и аттестатов рассказывает, как не попасться с купленным дипломом, как проверяют дипломы на подлинность, какие факторы определяют цену диплома и т. п.

Очевидно, их блокировка — вопрос времени.

Будет ли толк?

Между тем, доцент барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Ижболдин полагает, что покупка дипломов сегодня теряет популярность. Скажем, на госслужбе, куда без диплома не устроишься, их проверяют на подлинность.

Блокировка подобных сайтов — дело хорошее, но оно вряд ли исправит ситуацию с куплей-продажей "знаний" - курсовых, рефератов, дипломных работ, полагает экономист. К тому же здесь работает сарафанное радио — студенты узнают подобную информацию друг у друга.

Добавим, что в 2015 году алтайские студенты написали петицию, требуя запретить массовую рекламу о продаже курсовых и дипломных работ. Однако подписали ее лишь 157 человек. И это при общем числе студентов в Алтайском крае около 55 тыс.

Проблема, полагает Ижболдин, в том, что большая часть студентов не заинтересованы в получении знаний — они воспринимают обучение в вузе как продолжение социализации. Они идут за дипломом, а не за знаниями. С другой стороны, и высшая школа сегодня настроена не столько на обучение студентов, сколько на выполнение формальностей.

Анатолий Ижболдин,

доцент барнаульского филиала Финансового университета при Правительстве РФ: