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Образование

Проще некуда. В России вновь упростили сдачу ЕГЭ для школьников

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выпускники российских школ в 2021 году будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам, сообщает RT.

ЕГЭ в условиях пандемии.
ЕГЭ в условиях пандемии.
пресс-служба министерства образования по Алтайскому краю

Согласно принятым изменениям, ученикам девятых классов не нужно будет сдавать предметы по выбору — они смогут получить аттестаты, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

Что касается выпускников 11-х классов, то тем из них, кто не собирается поступать в вузы, нужно сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике, после чего они получат аттестат о среднем общем образовании.

Что ожидает поступающих

Те же, кто собирается учиться в вузах, должны будут сдать единый государственный экзамен по необходимым для поступления предметам.

«При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно», — пояснили в кабмине.

Первый этап ОГЭ для учеников девятых классов запланирован в период с 24 мая по 2 июля, дополнительный назначен на 3—17 сентября.

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