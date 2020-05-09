Проведение ЕГЭ в школах могут перенести на осень или даже отменить

По мнению министра, вряд ли эпидемиологическая обстановка в России изменится настолько, чтобы ЕГЭ можно было сдавать в июне.
«На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь», — сказал он.
Мурашко отметил, что сначала нужно посмотреть, как скажутся послабления в режиме самоизоляции для производств, а потом уже предпринимать дальнейшие шаги.
Что будет с поступлениями в вузы
Только для поступающих в вузы
Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август и проведения его только для тех, кто собирается поступать в вуз, сообщила пресс-служба ведомства.
Аттестаты же выдадут на основании годовых отметок.
В Минобрнауки, в свою очередь, заявили, что вузы готовы зачислить поступающих в максимально короткие сроки, чтобы начать учебный год с 1 сентября.
Документы на поступление будут приниматься онлайн. В тех случаях, когда правила требуют очного присутствия абитуриента на экзамене, учебные заведения готовятся принимать экзамены в дистанционном формате.