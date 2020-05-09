Проведение ЕГЭ в школах могут перенести на осень или даже отменить

Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал перенести Единый госэкзамен на август или сентябрь. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению министра, вряд ли эпидемиологическая обстановка в России изменится настолько, чтобы ЕГЭ можно было сдавать в июне.

«На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь», — сказал он.

Мурашко отметил, что сначала нужно посмотреть, как скажутся послабления в режиме самоизоляции для производств, а потом уже предпринимать дальнейшие шаги.

Что будет с поступлениями в вузы

Только для поступающих в вузы

Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август и проведения его только для тех, кто собирается поступать в вуз, сообщила пресс-служба ведомства.

Аттестаты же выдадут на основании годовых отметок.

В Минобрнауки, в свою очередь, заявили, что вузы готовы зачислить поступающих в максимально короткие сроки, чтобы начать учебный год с 1 сентября.

Документы на поступление будут приниматься онлайн. В тех случаях, когда правила требуют очного присутствия абитуриента на экзамене, учебные заведения готовятся принимать экзамены в дистанционном формате.