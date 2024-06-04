Проведи лето с пользой

Школа скорочтения и развития интеллекта ЛидерГен в Барнауле (школа по методике Шамиля Ахмадуллина) поздравляет всех учеников и их родителей с наступлением долгожданных каникул и всеми любимого лета!

Занятия в Школе скорочтения и развития интеллекта ЛидерГен в Барнауле.

Однако, некоторые родители ждут каникул все-таки со смешанными чувствами, так как вместо отступившей проблемы со школьными уроками, приходит другая: куда пристроить ребенка?

Руководитель центра Ольга Чернявская приглашает детей с 4 до 16 лет пройти бесплатное тестирование, чтобы стать участниками летних тренингов:

Каникулы у детей, каникулы у родителей. Но только не в нашей школе. Лето — это НАШЕ время. Набор в летние группы в самом разгаре! Летом большинство наших курсов будет запущено в формате ИНТЕНСИВ. Это означает, что посещение одного тренинга займет не более двух недель, и времени отдохнуть будет достаточно.

Ольга Чернявская. Фото предоставлено ИП Чернявская О. Г.

Чем ЛидерГен может помочь вашим детям?!

Пройдя курс скорочтения, дети не только отлично проведут время, тренируя при этом мозг, но и с легкостью осилят список литературы на лето.

Для других — важно «подтянуть» математику. На нашем курсе НеМентальной арифметики дети поймут смысл арифметических действий, ускорят счёт в уме, потренируются с таблицей умножения.

Кроме этого, на курсе каллиграфии поможем решить частую проблему современных школьников — некрасивый почерк, неаккуратное «грязное» письмо.

Занятия в Школе скорочтения и развития интеллекта ЛидерГен в Барнауле. Фото предоставлено ИП Чернявская О. Г.

Максимально интересными для детей являются курсы по развитию логического мышления и памяти. Умение выстраивать причинно-следственные связи, решать непростые задачки олимпиадного уровня, с лёгкостью готовиться к докладу и с блеском уметь его защитить — отличные умения для любого школьника.

Курс «Орфографическая зоркость» рассчитан на учеников начальных классов и состоит всего из 10 занятий. Тренер не только повторит с детьми орфограммы русского языка, но и научит чувствовать те самые «опасные места», где необходимо применить то или иное правило. Кроме этого, в игровой форме дети освоят более 100 словарных слов!

Занятия в Школе скорочтения и развития интеллекта ЛидерГен в Барнауле. Фото предоставлено ИП Чернявская О. Г.

Для будущих школьников оптимальным станет комплексный экспресс-курс «Будь готов!». Длительность курса всего месяц! После его прохождения ваш ребенок будет готов к школе не только интеллектуально, но и психологически.

Что получит ваш малыш:⠀

поймёт и запомнит алфавит;

усовершенствует грамотное и уверенное чтение;⠀

разовьет мелкую моторику для качественного письма;

научится писать красиво и разборчиво;

освоит устный счет и будет понимать смысл арифметических действий;

разовьет память, внимание, мышление и навыки учиться с радостью и удовольствием.



Мы набираем группы всего по 3–6 учеников, что позволяет найти ключик к сердцу вашего ребенка, обеспечивая индивидуальный подход.

Планируй лето заранее!

Запись на бесплатное собеседование:

Тел. 57-16-06

Сайт: https://barnaul.lidergen.ru/

ВКонтакте: https://vk.com/lidergen_22

Телеграм: https://t.me/lidergen_22

Адрес: пр. Комсомольский, 80В и ул. Взлётная, 23

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