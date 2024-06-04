Проведи лето с пользой

Однако, некоторые родители ждут каникул все-таки со смешанными чувствами, так как вместо отступившей проблемы со школьными уроками, приходит другая: куда пристроить ребенка?
Руководитель центра Ольга Чернявская приглашает детей с 4 до 16 лет пройти бесплатное тестирование, чтобы стать участниками летних тренингов:
Каникулы у детей, каникулы у родителей. Но только не в нашей школе. Лето — это НАШЕ время. Набор в летние группы в самом разгаре!
Летом большинство наших курсов будет запущено в формате ИНТЕНСИВ. Это означает, что посещение одного тренинга займет не более двух недель, и времени отдохнуть будет достаточно.
Чем ЛидерГен может помочь вашим детям?!
Пройдя курс скорочтения, дети не только отлично проведут время, тренируя при этом мозг, но и с легкостью осилят список литературы на лето.
Для других — важно «подтянуть» математику. На нашем курсе НеМентальной арифметики дети поймут смысл арифметических действий, ускорят счёт в уме, потренируются с таблицей умножения.
Кроме этого, на курсе каллиграфии поможем решить частую проблему современных школьников — некрасивый почерк, неаккуратное «грязное» письмо.
Максимально интересными для детей являются курсы по развитию логического мышления и памяти. Умение выстраивать причинно-следственные связи, решать непростые задачки олимпиадного уровня, с лёгкостью готовиться к докладу и с блеском уметь его защитить — отличные умения для любого школьника.
Курс «Орфографическая зоркость» рассчитан на учеников начальных классов и состоит всего из 10 занятий. Тренер не только повторит с детьми орфограммы русского языка, но и научит чувствовать те самые «опасные места», где необходимо применить то или иное правило. Кроме этого, в игровой форме дети освоят более 100 словарных слов!
Для будущих школьников оптимальным станет комплексный экспресс-курс «Будь готов!». Длительность курса всего месяц! После его прохождения ваш ребенок будет готов к школе не только интеллектуально, но и психологически.
Что получит ваш малыш:⠀
- поймёт и запомнит алфавит;
- усовершенствует грамотное и уверенное чтение;⠀
- разовьет мелкую моторику для качественного письма;
- научится писать красиво и разборчиво;
- освоит устный счет и будет понимать смысл арифметических действий;
- разовьет память, внимание, мышление и навыки учиться с радостью и удовольствием.
Мы набираем группы всего по 3–6 учеников, что позволяет найти ключик к сердцу вашего ребенка, обеспечивая индивидуальный подход.
Планируй лето заранее!
Запись на бесплатное собеседование:
Тел. 57-16-06
Сайт: https://barnaul.lidergen.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/lidergen_22
Телеграм: https://t.me/lidergen_22
Адрес: пр. Комсомольский, 80В и ул. Взлётная, 23
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