14 мая в 15:00 состоится прямая трансляция с уполномоченным по правам человека в Алтайском крае Борисом Лариным на YouTube-канале Алтайского филиала РАНХиГС на тему «Обеспечение прав человека в условиях ограничительных мер».

Прямая трансляция с Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае.

С начала 2020 года к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае поступило 511 обращений, примерно треть из которых связана с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019 и введением ограничений по предотвращению распространения данного заболевания.

В условиях действующих ограничений жителей Алтайского края беспокоят следующие темы: защита трудовых прав, получение медицинской помощи и социального обеспечения, реализация прав иностранных граждан и лиц без гражданства, оставшихся на территории Российской Федерации, и др.

На эти и другие интересующие вас вопросы вы можете получить ответы в период прямой трансляции с уполномоченным по правам человека в Алтайском крае Борисом Лариным.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС.