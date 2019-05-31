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Образование

Путин рассказал, кто станет «властелином мира»

30 мая президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, он станет властелином мира», — заявил глава государства.

Задача для России — за пять лет страна должна выйти на лидирующие позиции в таких сферах, как компьютерное зрение и распознавание голоса, а также кибербезопасность. пишет bfm.ru.

Владимир Путин,
президент РФ

Не случайно многие развитые страны уже приняли свои планы действий по развитию таких технологий, и мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта <…> И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта. Это важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и экономики, качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства.

Совещание проходило на базе основанной Сбербанком школы программирования «Школа 21». Там же президент «Сбербанка» Герман Греф презентовал Владимиру Путину проект стратегии развития искусственного интеллекта в России.

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