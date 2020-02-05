Путин рассказал о предпринимательских кружках в школах и тренировке мозга

Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Череповце заявил, что внеклассные кружки предпринимательской деятельности нужно учесть в общей нагрузке школьников, сообщает РИА «Новости» .

Президенту рассказали, что Плехановский университет развивает проект «Школа дела». Необходима помощь со стороны Минпросвещения в распространении и внедрении в школьную систему таких предпренимательских кружков.

«Я думаю, что вы правы. Я полностью с вами согласен. Нужно, конечно, учесть в общей системе, в общей нагрузке, безусловно. Вот министр сзади сидит, головой кивает, микрофончик ему дайте. Он тоже согласен, наверное, сейчас мы спросим», — ответил Путин представителю вуза.

Министр просвещения Сергей Кравцов, которому тут же дали микрофончик, поддержал каждое слово президента.

«Действительно, Владимир Владимирович, мы такую работу знаем и анализируем. По Москве, действительно, достаточно эффективно, но и в других регионах есть опыт тоже такой работы… будем дальше делать обязательно», — заверил министр.

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Также Путин подчеркнул, что у людей, которые долго занимаются творческой и интеллектуальной деятельностью, качество и продолжительность жизни улучшаются.

Рецепт вечной молодости от Путина pic.twitter.com/1sm4VRYxHZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 4, 2020

«Насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни улучшается, молодость продолжается из-за этого», — сказал президент.

При этом, как подкрепил свои наблюдения Путин, даже продолжительность жизни среди преподавателей вузов выше, чем у других, что «неслучайно» и «связано с работой мозга».