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Образование

Пять школ в Алтайском крае получили имена героев

Пять городских и сельских школ в Алтайском крае получили имена героев, сообщили в ОНФ.

12 школ Алтайского края получили имена героев в рамках проекта ОНФ.
12 школ Алтайского края получили имена героев в рамках проекта ОНФ.
пресс-служба ОНФ

Первой участницей патриотического проекта в 2020 году стала Смоленская школа № 1. Она носит имя участника Великой Отечественной войны Ефима Прокопьевича Ожогина. В ноябре 1946 года фронтовик стал учителем математики, а с 1956 по 1976 год руководил школой.

В Барнауле средней общеобразовательной школе № 63 присвоили имя кавалера ордена мужества, участника боевых действий в Афганистане и Чечне, выпускника этой школы Александра Самодурова.

В Панкрушихе школа получила имя Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Дмитрия Бакурова.

В Рубцовске лицей № 24 стал носить имя участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Петра Приходько, а кадетская средняя общеобразовательная школа № 2 — имя командира 21-го гвардейского Краснознаменного стрелкового полка, Героя Советского Союза Матвея Батракова.

Всего имена героев, начиная с 2015 года, получили двенадцать школ края.

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