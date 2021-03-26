Пять заблуждений о Дне открытых дверей.

День открытых дверей — это возможность для будущих или настоящих абитуриентов увидеть вуз изнутри. Это мероприятие, которое проводит вуз, чтобы рассказать о своей работе, преподавателях, жизни студентов. Будущие абитуриенты и их близкие пытаются понять и оценить то ли это место, в котором хочется получать путёвку в жизнь.
Безусловно, больше половины выпускников школ уже готовятся к поступлению на определенную профессию. Но уверены ли они и их родители, что выбранный вуз достаточно хорош, современен, в нем интересно учиться и проводить время? Поэтому стоит сходить в разные вузы и лучше, если это будет личное присутствие ребенка и его родителей.
Успеете? Уверены? До первого дня подачи документов для поступления в вуз осталось… чуть более 80 дней. К слову, день открытых дверей для вузов — важное мероприятие, к нему готовятся заранее. Повторов не будет.
Многие вузы в текущем году делают дни открытых дверей в онлайн-формате. Но сравнить картинки и видеосюжеты на экране и реальное присутствие на мероприятии невозможно. При очном посещении можно задать вопросы будущим преподавателям, попробовать себя в роли студентов, посетить учебные аудитории вуза, да и в целом посмотреть условия обучения. Кстати, в другие дни вас вряд ли запустят. Так что, стоит воспользоваться шансом и прийти на день открытых дверей.
Возможно, где-то и будет скучно, но только не в Алтайском филиале РАНХиГС!
Вы сможете не только узнать все тонкости поступления на разные направления обучения, совершить экскурсию по вузу, вас ждёт увлекательная программа, интерактивные площадки, фотозоны и многое другое.
Программа предусматривает два блока встреч.
Для направлений «Юриспруденция» и «Психология» начало мероприятия в 10.00 часов, для направлений «Государственное и муниципальное управление» и «Экономика» в 13.00 часов.
Узнайте секреты поступления для абитуриентов в 2021 году и проведите время с удовольствием!
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Ждем вас 27 марта в 10.00 и 13.00 часов по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187.