Пять заблуждений о Дне открытых дверей.

Конец марта ежегодно ознаменован множеством объявлений о днях открытых дверей в вузах. Однако, как показывает практика, далеко не все знают, что это за мероприятие и для кого оно проводится.

Алтайский филиал РАНХиГС провел мониторинг самых популярных заблуждений о дне открытых дверей, которые свойственны тем, кто не намерен посетить это мероприятие очно.