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Образование

Пять заблуждений о Дне открытых дверей

Конец марта ежегодно ознаменован множеством объявлений о днях открытых дверей в вузах. Однако, как показывает практика, далеко не все знают, что это за мероприятие и для кого оно проводится.

Алтайский филиал РАНХиГС провел мониторинг самых популярных заблуждений о дне открытых дверей, которые свойственны тем, кто не намерен посетить это мероприятие очно.

Пять заблуждений о Дне открытых дверей.
Пять заблуждений о Дне открытых дверей.
Алтайский филиал РАНХиГС.
1
Это для выпускников

День открытых дверей — это возможность для будущих или настоящих абитуриентов увидеть вуз изнутри. Это мероприятие, которое проводит вуз, чтобы рассказать о своей работе, преподавателях, жизни студентов. Будущие абитуриенты и их близкие пытаются понять и оценить то ли это место, в котором хочется получать путёвку в жизнь.

2
Я уже выбрал, куда буду поступать

Безусловно, больше половины выпускников школ уже готовятся к поступлению на определенную профессию. Но уверены ли они и их родители, что выбранный вуз достаточно хорош, современен, в нем интересно учиться и проводить время? Поэтому стоит сходить в разные вузы и лучше, если это будет личное присутствие ребенка и его родителей.

3
Еще успею

Успеете? Уверены? До первого дня подачи документов для поступления в вуз осталось… чуть более 80 дней. К слову, день открытых дверей для вузов — важное мероприятие, к нему готовятся заранее. Повторов не будет.

4
Не обязательно присутствовать очно

Многие вузы в текущем году делают дни открытых дверей в онлайн-формате. Но сравнить картинки и видеосюжеты на экране и реальное присутствие на мероприятии невозможно. При очном посещении можно задать вопросы будущим преподавателям, попробовать себя в роли студентов, посетить учебные аудитории вуза, да и в целом посмотреть условия обучения. Кстати, в другие дни вас вряд ли запустят. Так что, стоит воспользоваться шансом и прийти на день открытых дверей.

5
Скучно

Возможно, где-то и будет скучно, но только не в Алтайском филиале РАНХиГС!

Вы сможете не только узнать все тонкости поступления на разные направления обучения, совершить экскурсию по вузу, вас ждёт увлекательная программа, интерактивные площадки, фотозоны и многое другое.

Программа предусматривает два блока встреч.

Для направлений «Юриспруденция» и «Психология» начало мероприятия в 10.00 часов, для направлений «Государственное и муниципальное управление» и «Экономика» в 13.00 часов.

Узнайте секреты поступления для абитуриентов в 2021 году и проведите время с удовольствием!

Следите за новостями на сайте и обновлениями в официальных сообществах вуза.

Ждем вас 27 марта в 10.00 и 13.00 часов по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187.

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