Работники системы здравоохранения повышают управленческие компетенции.

Специалисты, вошедшие в резерв управленческих кадров для замещения руководителей медорганизаций, проходят обучение с 4 июня по 17 июля.
Программа тренинга включает три модуля. Тематика первого модуля «Коммуникативные компетенции руководителя», он нацелен на осознание своего коммуникативного потенциала, точек роста и ограничений. Также в этом модуле слушатели познакомятся с техниками эффективных деловых коммуникаций.
На втором модуле «Построение эффективной команды» участники тренинга смогут осознать значимость командной работы для повышения эффективности как в рамках профессиональной деятельности, так и всей организации. Научатся технологиям построения командного взаимодействия.
На третьем модуле «Управленческие компетенции» слушатели узнают, как сформировать систему знаний и умений для развития эффективного руководства персоналом подразделений, а также научатся определять функциональные границы и критерии оценки эффективности для достижения индивидуальных и групповых целей и задач организации.
Повышение квалификации проводят преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС:
- Ирина Михеева, директор психологического центра, доцент кафедры психологии и социологии управления, к. псх. н.;
- Алена Короткова, доцент кафедры психологии и социологии управления, к. соц. н.;
- Юлия Шведенко, ведущий психолог, старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления.
Тренинги проходят в динамичном формате: индивидуальные и групповые упражнения, обсуждения, презентации и деловые игры.
По результатам обучения после успешно сданной итоговой аттестации, слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.