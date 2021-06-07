Работники системы здравоохранения повышают управленческие компетенции.

В Алтайском филиале РАНХиГС в рамках соглашения о сотрудничестве с Министерством здравоохранения Алтайского края проводится работа по повышению квалификации по теме «Управленческие компетенции в сфере здравоохранения». Обучение проходят управленческий состав организаций здравоохранения.

Специалисты, вошедшие в резерв управленческих кадров для замещения руководителей медорганизаций, проходят обучение с 4 июня по 17 июля.

Программа тренинга включает три модуля. Тематика первого модуля «Коммуникативные компетенции руководителя», он нацелен на осознание своего коммуникативного потенциала, точек роста и ограничений. Также в этом модуле слушатели познакомятся с техниками эффективных деловых коммуникаций.

На втором модуле «Построение эффективной команды» участники тренинга смогут осознать значимость командной работы для повышения эффективности как в рамках профессиональной деятельности, так и всей организации. Научатся технологиям построения командного взаимодействия.

На третьем модуле «Управленческие компетенции» слушатели узнают, как сформировать систему знаний и умений для развития эффективного руководства персоналом подразделений, а также научатся определять функциональные границы и критерии оценки эффективности для достижения индивидуальных и групповых целей и задач организации.

Повышение квалификации проводят преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС:

Ирина Михеева , директор психологического центра , доцент кафедры психологии и социологии управления , к. псх. н.;

директор психологического центра доцент кафедры психологии и социологии управления к. псх. н.; Алена Короткова , доцент кафедры психологии и социологии управления , к. соц. н.;

доцент кафедры психологии и социологии управления к. соц. н.; Юлия Шведенко , ведущий психолог , старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления.

Тренинги проходят в динамичном формате: индивидуальные и групповые упражнения, обсуждения, презентации и деловые игры.

По результатам обучения после успешно сданной итоговой аттестации, слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.