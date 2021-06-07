7 июня
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Образование
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Работники системы здравоохранения повышают управленческие компетенции

В Алтайском филиале РАНХиГС в рамках соглашения о сотрудничестве с Министерством здравоохранения Алтайского края проводится работа по повышению квалификации по теме «Управленческие компетенции в сфере здравоохранения». Обучение проходят управленческий состав организаций здравоохранения.

Работники системы здравоохранения повышают управленческие компетенции.
Работники системы здравоохранения повышают управленческие компетенции.
Алтайский филиал РАНХиГС.

Специалисты, вошедшие в резерв управленческих кадров для замещения руководителей медорганизаций, проходят обучение с 4 июня по 17 июля.

Программа тренинга включает три модуля. Тематика первого модуля «Коммуникативные компетенции руководителя», он нацелен на осознание своего коммуникативного потенциала, точек роста и ограничений. Также в этом модуле слушатели познакомятся с техниками эффективных деловых коммуникаций.

На втором модуле «Построение эффективной команды» участники тренинга смогут осознать значимость командной работы для повышения эффективности как в рамках профессиональной деятельности, так и всей организации. Научатся технологиям построения командного взаимодействия.

На третьем модуле «Управленческие компетенции» слушатели узнают, как сформировать систему знаний и умений для развития эффективного руководства персоналом подразделений, а также научатся определять функциональные границы и критерии оценки эффективности для достижения индивидуальных и групповых целей и задач организации.

Повышение квалификации проводят преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС:

  • Ирина Михеева, директор психологического центра, доцент кафедры психологии и социологии управления, к. псх. н.;
  • Алена Короткова, доцент кафедры психологии и социологии управления, к. соц. н.;
  • Юлия Шведенко, ведущий психолог, старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления.

Тренинги проходят в динамичном формате: индивидуальные и групповые упражнения, обсуждения, презентации и деловые игры.

По результатам обучения после успешно сданной итоговой аттестации, слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.

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