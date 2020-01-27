Работница детсада в Барнауле рассказала про растолстевших на каше тараканов и курилку возле овощей

По словам женщины, вопреки всем правилам пожарной безопасности и нормам СанПин в овощехранилище садика — рядом с продуктами, из которых готовят еду детям — сотрудники организовали курилку.
Дым там стоит коромыслом, а на полу всегда присутствует кастрюля-пепельница, наполненная окурками, подчеркнула «инсайдер».
Но более шокирующая обстановка на кухне. Женщина рассказала, что после того, как начальство уходит домой (часов в 16), повара тоже начинают собираться. При этом бросают все как есть.
«Разделочные доски и россыпи крошек на столе. Кастрюли с едой неприкрытые. Причем еда остается в таком виде даже на выходные. В садике завелись тараканы. Хотя их и травят — обычно летом, когда дети на каникулах. В остальное время года насекомые отлично чувствуют себя на такой грязной кухне», — сообщила работница учреждения.
Сотрудница и родители, которые в курсе ситуации, просят разобраться и навести порядок в детском саду.