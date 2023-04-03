3 апреля
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Образование

РАНХиГС на 360°: узнай всё

Алтайский филиал Президентской академии приглашает будущих абитуриентов, их родителей и друзей на День открытых дверей «РАНХиГС на 360°: узнай всё»!

Информация о Дне открытых дверей.
Информация о Дне открытых дверей.
Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС.

Мы расскажем о нашей академии, направлениях подготовки, количестве бюджетных мест, проходных баллах и ответим на все интересующие вопросы.

Вас ждут мастер-классы от преподавателей, встреча с администрацией филиала, интересные фотозоны и приятные сюрпризы.

Программа Дня открытых дверей:

  • 10.30−12.00 — встреча гостей, работа фотозон и интерактивных площадок, знакомство с академией
  • 12.00−13.20 — торжественное открытие, пленарная часть
  • 13.30−14.10 — встреча с руководством Алтайского филиала РАНХиГС
  • 13.30−14.10 — тематические мастер-классы

Выбрать мастер-класс можно на нашем сайте.

Ждём вас 9 апреля в 12 часов по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187.
Встреча гостей и регистрация с 10.30.

Первого зарегистрировавшегося ждёт подарок!

Подробности на нашем сайте и по телефону: 8 (3852) 503−003.
Наша группа ВКонтакте.
Наш канал в Telegram.

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Приглашаем в 3D-тур по академии.


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