РАНХиГС на 360°: узнай всё

Мы расскажем о нашей академии, направлениях подготовки, количестве бюджетных мест, проходных баллах и ответим на все интересующие вопросы.
Вас ждут мастер-классы от преподавателей, встреча с администрацией филиала, интересные фотозоны и приятные сюрпризы.
Программа Дня открытых дверей:
- 10.30−12.00 — встреча гостей, работа фотозон и интерактивных площадок, знакомство с академией
- 12.00−13.20 — торжественное открытие, пленарная часть
- 13.30−14.10 — встреча с руководством Алтайского филиала РАНХиГС
- 13.30−14.10 — тематические мастер-классы
Выбрать мастер-класс можно на нашем сайте.
Ждём вас 9 апреля в 12 часов по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187.
Встреча гостей и регистрация с 10.30.
Первого зарегистрировавшегося ждёт подарок!
Подробности на нашем сайте и по телефону: 8 (3852) 503−003.
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Приглашаем в 3D-тур по академии.