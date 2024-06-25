Популярность дронов, особенно в сельском хозяйстве, набирает обороты. Теперь операторов беспилотных систем обучают не только в Аграрном университете, но и колледж АлтГУ открыл набор на программу. Altapress.ru узнал, где сейчас в крае нужны такие специалисты и чему вообще учат на программах обучения.

На слуху

Профессия оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сейчас на слуху, хотя она и раньше была востребована в промышленности, строительстве, сфере услуг, развлечений, а также других отраслях. В настоящее время направление этой деятельности приобретает широкую популярность, и АлтГУ подхватил тенденцию. Аграрный университет продолжает учить и с каждым годом увеличивает количество слушателей программы.

Набирает обороты сфера сельского хозяйства. Увеличивается линейка аппаратов, и количество применяющих беспилотные аппараты хозяйств тоже растет. Владимир Чернышков, руководитель Летной школы АГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук, подчеркнул, что наш край в развитии этого направления находится на передовых позициях в стране.

Авиасалон сельхоздронов «АлтайАгроБАС-2024». Дмитрий Лямзин

«Новая образовательная программа соответствует трендам. В последнее время государство поддерживает данную отрасль: дроны используются в оборонной, авиакосмической, агропромышленной, строительной и других сферах. Стране необходимы специалисты, которые могли бы не только управлять беспилотниками, но и обслуживать и программировать аппараты. Через несколько лет наши выпускники станут именно такими специалистами!», — отметила ответственный секретарь приемной комиссии колледжа АлтГУ Антонина Гердт.

В этом году Аграрный университет выпустил третий набор Летной школы. На первом наборе было 5 человек, на втором — 6, а в этом уже 15.

В колледже АлтГУ предусмотрено 25 мест.

Чему научат в Аграрном

В Летной школе АГАУ студенты получают все необходимые знания: основы аэродинамики, правовые аспекты (регистрация, разрешение, над какими полями можно летать и на какой высоте, штрафы за нарушения).

Дрон. asau.ru

Рассказывают и про сферы применения аппаратов в повседневной жизни людей — в сельском хозяйстве, в энергетике, в нефтегазовой промышленности, строительстве.

«Важный аспект — техника безопасности, она прежде всего. Особенно с большими сельхоздронами — из-за неправильного обращения с этими машинами может оторвать руку. Или голову. Также учим технике безопасности при работе с пестицидами», — объяснил Владимир Чернышков.

К практике студенты приступают подготовленными, после всей теории. Слушатели сначала учатся на симуляторах, затем пилотируют — на учебных дронах на площадке университета. После этого — уже на площадке в поле.

Принцип управления дронами во всех сферах один. Поэтому выпускник АГАУ может применять свои знания в том же строительстве или энергетике. Однако у сельскохозяйственных есть своя специфика: нужно уметь задавать дрону траекторию заранее и правильно вносить в него данные.

Чему научат в колледже АлтГУ

Участники программы в колледже получат знания в области авиации, аэродинамики, электроники и техники, а также научатся управлять дронами, обслуживать и ремонтировать их.

Дроны. Беспилотники. СС0

«Особенностью реализации программы станет подготовка оператора беспилотных авиационных систем (БАС) с дополнительными компетенциями в области искусственного интеллекта, программирования, правовых основ управления БАС, — отметил директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин. — Эти компетенции позволяют разрабатывать умные дроны, создавать и тестировать программное обеспечение, а также обеспечивать безопасное и законное использование технологий».

Учиться пилотировать слушатели программы смогут как на открытом воздухе, так и в помещениях. Для получения навыков пилотирования будут использованы современное оборудование и виртуальные тренажеры, отработка знаний будет производиться на современном ПО.

Авиасалон сельхоздронов «АлтайАгроБАС-2024». Дмитрий Лямзин

Студенты новой программы будут также изучать сбор данных, разберутся в связи, навигации и датчиках. Иными словами, образовательный упор будет сделан на всестороннее понимание принципов и практических навыков, необходимых для безопасной и эффективной эксплуатации и технического обслуживания БАС.

«Слушатели узнают, как устранить сбой в работе датчиков, отладить систему связи и т. д., — рассказала Антонина Гердт. — В общем, научатся комплексно диагностировать БПЛА, чтобы их полеты были длительными и безопасными».

Потребность в специалистах в крае

Представители АГАУ и колледжа АлтГУ отмечают, что спрос на специалистов в этой сфере растет и продолжит расти.

«Должность оператора БПЛА востребована не только в различных госструктурах (Министерство обороны, МЧС и др.), знания оператора применяются практически во всех отраслях промышленности: агропромышленный комплекс и сельское хозяйство, энергетика, архитектура и строительство, кадастровая деятельность, городское хозяйство, нефтегазовая отрасль, лесная промышленность, мониторинг полигонов (экологическая безопасность), а также при розыскных и спасательных работах и во многих других областях», — подчеркнул директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин.

Дроны. Беспилотники. СС0

Владимир Чернышков добавил, что в аграрном секторе специалистов по БПЛА ждут как в хозяйствах, использующих дронов, так и в компаниях, которые занимаются сельхоз. обработками в Алтайском крае. Операторам предлагают довольно высокую заработную плату — 100-150 тыс. в месяц.

Особенно, отмечает Владимир Чернышков, примечательна динамика: если в прошлом году на дроны смотрели весьма скептически, то сейчас их преимущества вполне очевидны. Теперь представители хозяйств звонят в АГАУ, просят специалистов:

«В прошлом году, позапрошлом было мало заказов. Приходилось иногда напрашиваться, чтобы обработать поля. В этом году уже приходится отказываться, потому что заказов очень много. Возможно, будем расширять штат и закупать еще дроны».

Положительно повлиял на ситуацию и проведенный этой весной авиасалон сельхоздронов. На нем собрались представители заинтересованных сторон, даже из других регионов страны, познакомились, обменялись контактами. Связь по различным вопросам поддерживается до сих пор.

Авиасалон сельхоздронов «АлтайАгроБАС-2024». Дмитрий Лямзин

«Край у нас интересный. То засуха, то дожди, — рассказал Владимир Чернышков. — Например, после ливней проехать обрабатывать поля невозможно. А дрон справится. Также у него ультрамалый объем опрыскивания, ему не нужно подвозить 100-150 литров воды на гектар, как для штанговых опрыскивателей. Дрон дает возможность сократить объемы подвоза воды и вместе с этим траты. Есть также неровные поля, не все прямоугольные. Дрон сможет максимально опрыскать каждый уголок. Также наземная техника оставляет технологическую колею, мнет растения, отчего они могут погибнуть».

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