Расти и развиваться вместе. Как в Барнауле работает уникальный образовательный кластер

Предпринимательство — дело сложное и сопряженное с большим количеством рисков. Но именно бизнес является основой для развития не только экономики, но и социальной инфраструктуры. Особенно, если этот бизнес напрямую связан с такими важными общественными задачами, как воспитание и образование.

В Барнауле сегодня успешно работает частый центр детского развития «Растем вместе», основателем которого является Анна Паутова, педагог, сделавшая в начале «нулевых» смелый шаг и начавшая свое дело. Сегодня «Растем вместе» — это уже целый образовательный кластер, который объединил за годы работы без малого десятки тысяч людей.

— Анна Александровна , сейчас , глядя на то , во что вырос центр развития «Растем вместе», как Вы может описать свое детище. И какова Ваша формула успеха?

— Надо начать с того, что 1 сентября мы начинаем свой 17-ый учебный год. На вопрос в чем секрет успеха, у меня нет ответа. Не могу сказать, что я знаю некую тайную формулу. Что касается того, что мы из себя представляем, то сейчас «Растем вместе» — это образовательный кластер.

Мы начинали с маленького проекта, а выросли в организацию, которая оказывает услуги для детей и родителей на очень продолжительном этапе — от беременности до окончания ребенком средней школы.

Анна Паутова. vk.com.

В начале пути я не могла себе представить, что-то, с чего мы начали, обретет тот вид, который все это имеет сегодня.

Очень хорошо помню, когда мы открыли детский сад, мне сказали: «Ну, теперь вам надо открывать школу». Я тогда подумала: «Да вы что?! Это невозможно». Теперь у нас есть и школа.

— То есть с детьми вы находитесь на самом важном этапе человеческой жизни — на этапе становления.

— Да, мы осуществляем полный цикл психолого-образовательного сопровождения. Повторюсь, от этапа подготовки к рождению до конца средней школы. Поэтому что касается образовательных услуг, то в этом отношении они представлены у нас в полном объеме.

В этом смысле, я думаю, мы уникальная в России организация.

Анна Паутова. vk.com.

— Быть может , в этом и есть та самая формула успеха. А сколько людей сегодня трудится в вашем образовательном кластере?

— У нас работает более 50 специалистов.

— А примерное количество клиентов за эти годы можете назвать?

— Что касается клиентов, то если посчитать за все годы работы — счет идет на тысячи. Только в нашей школе сегодня более 200 учащихся.

Вообще клиенты у нас разные. Есть те, кто приходит и затем уходит — это, например, те, кто готовится к родам. А есть те, кто с нами на протяжении очень длительного времени.

Но если говорить обо всех, то у нас только 7000 супружеских пар, подготовленных к родам. В целом, я думаю, общее количество клиентов за прошедшие годы уже преодолело отметку в 20 тысяч человек.

Анна Паутова. vk.com.

— Судя по тому , как развивается Ваша компания , достаточно скоро «Растем вместе» взрастит целое поколение клиентов.

— Наверное, пока об этом говорить еще рано, но в целом хочется надеяться на то, что эта такая перспектива, которая реализуется на нашем веку, и мы увидим, как это произойдет.

— Анна Александровна , очевидно , что «Растем вместе» — организация , выполняющая мощную социальную функцию. Поскольку Ваш образовательный кластер , что называется , напрямую вписан в общественный ландшафт Барнаула , нельзя обойти вопрос скорого юбилея краевой столице , которой исполняется 290 лет. Что пожелаете городу и горожанам в этом контексте?

— На самом деле хочется пожелать всем большей включенности в жизнь нашего города. Включенности исключительно в позитивном отношении — без какого-либо фанатизма, споров, а посредством реальных и видимых дел.

Очень хочется, чтобы каждый из нас, находясь на своем месте, в меру своих возможностей занимался именно реальными делами, предлагал и, главное, стремился воплощать какие-то важные для города проекты.

В этом отношении очень важно понимать, что не только город существует для своих жителей, но и жители — для города. Я абсолютно уверена, что это сообщающийся процесс.

Анна Паутова. vk.com.

Мне очень хочется, что чтобы дети в итоге не уезжали из Барнаула, не рвали с ним связи, а если бы и уезжали, то обязательно возвращались, понимая, что это перспективное место.

В общем, хотелось бы, чтобы горожане стремились расти и развиваться вместе со своим родным городом.

Справка Анна Александровна Паутова родилась 16 марта 1976 года в Барнауле. Выпускница Алтайского государственного университета по специальности «учитель биологии и химии» и Барнаульского государственного педагогического университета по специальности «педагог-психолог». В течение нескольких лет работала учителем. В мае 2004 года основала частный образовательный центр «Растем вместе». Сегодня Центр семьи и детства «Растем Вместе» предлагает своим клиентам следующие услуги: занятия для будущих родителей; развивающие детские занятия; частный детский сад; негосударственная общеобразовательная школа; мастер-классы и тренинги для родителей и детей.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.