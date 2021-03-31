Ректоры вузов и министр сдали ЕГЭ в Алтайском крае

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, ректоры алтайских вузов и родители выпускников сдали единый государственный экзамен по русскому языку. На все вопросы-ответы им дали полчаса, рассказали в краевом минобре.

Перед началом участники выслушали инструктаж о том, как будут проходить экзамены в сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях.

На входе они сдали мобильные телефоны и личные вещи, прошли через металлодетектор, участникам также провели термометрию.

После всех процедур они сели за экзамен.

«На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ с родителями». educaltai.ru

«Сегодня задания очень интересные. Прежде всего нужно было прочитать текст, ответить на вопросы и написать сочинение. Отмечу, двоек нет. Ректоры и проректоры написали сочинение хорошо, за короткий промежуток времени, в соответствии со стандартами единого государственного экзамена. Все сегодняшние участники акции отлично владеют русским языком», — подвела итоги председатель предметной комиссии ЕГЭ в Алтайском крае Ольга Крайник.

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, сдающие «в полной мере ощутили экзаменационную атмосферу», хоть на них и не лежало той ответственности, которую чувствуют выпускники.

Максим Костенко и ректор АлтГТУ Андрей Марков. educaltai.ru

Ректор Алтайского аграрного университета Николай Колпаков тоже остался доволен: «Хотелось почувствовать, как воспринимается ЕГЭ выпускниками, поэтому мы согласились принять участие в акции. Это хороший опыт, который мы будем учитывать в своей дальнейшей работе».

Также к акции в Алтайском крае в этом году присоединятся Новоалтайск, Бийск и Рубцовск. 31 марта экзамен там напишут представители местных администраций.

Когда ЕГЭ в 2021 году

Ранее Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ в 2021 году. Сдавать выпускные экзамены школьники начнут с 31 мая. Первые предметы — география, литература и химия.

ЕГЭ по русскому языку будут сдавать два дня — 3 и 4 июня.

Экзамен по математике запланирован на 7 июня, по истории и физике — на 11 июня, по обществознанию — 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам традиционно пройдет в два дня: 21 и 22 июня.

ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделили на два дня: 24 и 25 июня.

А вот 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.