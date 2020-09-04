Решение о возврате онлайн-обучения вузы будут принимать сами

Региональные российские вузы сами будут принимать решения о возврате дистанционного обучения. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1», сообщает ТАСС .

Нужно проработать разные сценарии того, как будет развиваться ситуация. Важно также не допустить появления очагов распространения коронавируса в общежитиях и в университетах, подчеркнул министр.

При этом он отметил, что ограничений по числу студентов в аудиториях вузов из-за коронавируса министерство не вводит.

«Есть жесткое требование, чтобы носить маски. Маску разрешено снимать только преподавателю при проведении занятий, это понятно. Либо в творческих вузах. А в остальных случаях в лекционных аудиториях может быть любое количество, наши вузы многие ввели все-таки ограничения. Если на занятии больше определенного количества студентов, то оно проводится онлайн. Ряд вузов такой определили порог — 50 студентов. Если больше, то автоматически занятие проводится онлайн», — сообщил Фальков.

Студенты-иностранцы и преподаватели

Роспотребнадзор также рекомендует пересмотреть учебное расписание и время перерывов, чтобы максимально разобщить разные группы студентов.

К работе не следует допускать преподавателей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания, пишет bfm.ru.

Студенты-иностранцы смогут посещать занятия только после прохождения 14-дневной самоизоляции и сдачи на 10−12-й день теста на коронавирус.