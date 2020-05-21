Рецепт для стобалльника: алтайские эксперты рассказали, чего ждать от ЕГЭ-2020

У одиннадцатиклассников, когда они слышат три буквы: «е», «г» и «э», начинает дергаться глаз. В этом, «коронавирусном» году дергаются оба глаза. Когда сдавать ЕГЭ, как это сделать безопасно и что стало со вступительными испытаниями для творческих профессий — выяснял altapress.ru.

Нервы на пределе

С приходом коронавируса в Алтайский край учеба и сессия студентов перешли в дистанционный формат, что не всегда проходит гладко. Школьники тоже не остались в стороне от суровых нововведений.

До 12 мая было хотя бы понятно, что единый государственный экзамен переносится на 8 июня. Но вмешались «шашлычные» майские выходные, и число зараженных в стране резко возросло.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2020 году, возможно, перенесут на 19 июня. При этом вовсе не исключено, что экзамены «подождут» до июля-августа.

Стоит отметить, что сдавать ЕГЭ в этом году только ради аттестата не нужно. Оценки выставят по итогам года, сообщил Рособрнадзор. Но если школьник собирается поступать в вуз, то от единого государственного не скрыться.

Экзамен. Анна Зайкова

Кажется, выпускники могут ликовать: появилось больше времени на подготовку, и шанс сдать экзамен на желанные сто баллов возрастает с каждым днем. Но далеко не все одиннадцатиклассники радуются изменениям.

«Когда ты готовишься, все равно рассчитываешь, что в конце мая пойдешь сдавать. И распределяешь свои силы так, чтобы и эффективно учиться, и не перегореть к экзаменам. А тут вдруг обнаруживается, что все переносится на неизвестный срок! Нервы уже на пределе», — вздыхает выпускница Катя Дымова.

Учителя поддерживают, понимая, что выпускные экзамены — всегда большой стресс для детей. А в этом году добавился еще один раздражающий фактор — неопределенность.

Больше времени — ниже балл

Ирина Филиппова,

зампредседателя предметной комиссии Алтайского края по русскому языку:

Психологически это очень сложная ситуация. Мы можем только посочувствовать нашим ребятам. Тяжело держать себя в форме, несмотря на то что времени на подготовку больше. У некоторых хватит сил и терпения и дальше решать тесты, а кто-то не выдержит, потому что уже почти лето и хочется отдохнуть.

Экзамен. СС0

Кроме того, всем известно явление «ученической амнезии» после летнего отдыха. Некоторые педагоги боятся: чем дальше откладывается ЕГЭ, тем ниже будут результаты.

Галина Вихрева,

эксперт ЕГЭ по русскому языку , репетитор:

За время дистанционного обучения многие дети растеряли необходимые навыки из-за недостатка самодисциплины. Конечно, учителя пытаются направить ребят в нужное русло, но, поскольку личный контакт невозможен, это сложно. И если сроки перенесут на июль-август, будет катастрофа. Школьники за это время могут забыть все, чему научились. Думаю, в этом году балл 75 будет считаться высоким.

Однако не все разделяют подобную точку зрения. Есть мнение, что внезапный «глоток свежего воздуха» поможет успокоиться и набраться сил.

Екатерина Романова,

зампредседателя приемной комиссии АлтГУ , эксперт ЕГЭ по русскому языку и литературе:

Опасения по поводу результатов, на мой взгляд, напрасны. Подготовка к госэкзамену — планомерная работа, идущая еще со средней школы. А последние месяцы одиннадцатого класса — повторение изученного материала. У любого ученика, выбравшего какой-то профильный предмет, не может быть нулевого уровня знаний. Таким образом, еще месяц, появившийся для подготовки, только все закрепит. К тому же готовиться дома очень комфортно.

Екатерина Романова. asu.ru.

Спасительный или лишний месяц

Но обольщаться не стоит. Эксперты сходятся во мнении, что средние результаты в 2020 году, несмотря на поздние сроки сдачи, будут не выше обычного — около 70 баллов. «Лишний» месяц для подготовки не способен спасти тех, кто весь учебный год витал в облаках.

«Если кто-то еще не начинал готовиться, то лучше и не начинать. За это время в голове останутся только отрывочные знания, которые ученик нахватает в последний момент, а нужна система. Если все совсем плохо, то лучше отказаться от сдачи какого-то предмета, пока не поздно. Репетитор не способен научить ребенка предмету с нуля даже за год», — считает Данил Дегтярев, кандидат исторических наук, репетитор.

Объемы информации огромны, и освоить их быстро невозможно даже гению.

«75 баллов по истории получат 15−20% сдающих. И это еще хорошо!» — подчеркивает Дегтярев.

Данил Дегтярев. ВКонтакте/Urban History

Как победить ЕГЭ

Единый государственный экзамен основан на школьной программе и рассчитан на среднестатистического одиннадцатиклассника. И все же те, кто получает за экзамен желанные сто баллов, считаются уникальными.

«КИМ (контрольно-измерительный материал), который попадется ученику, — лотерея. Он может быть как более простым, так и сложным. Бывает, что мы с коллегами и сами ломаем голову над тем, как ответили бы, будь мы в возрасте выпускников», — рассказывает Екатерина Романова.

Однако ответ на вопрос «Как сдать ЕГЭ?» все же лежит на поверхности. Готовиться. Долго и желательно с удовольствием.

Данил Дегтярев,

кандидат исторических наук , репетитор:

Подготовку к сложным предметам лучше начинать с 10-го класса. Тогда не придется в 11-м с выпученными глазами бегать к репетитору по два-три раза в неделю и заниматься, изнуряя себя. Начните готовиться в 10-м классе, тогда одного часа в неделю с репетитором хватит, чтобы получить не менее 85 баллов.

Акция «100 баллов до победы» в лицее № 122. ЕГЭ. Министерство образования и науки Алтайского края.

С тем, что подготовка не должна быть мучительной, согласна и педагог барнаульского филиала федерального образовательного центра «Инпро» Марина Овчинникова. «Я рекомендую часовые занятия два раза в неделю. Правда, начинать их нужно как минимум за год до экзамена», — говорит она.

Марина Овчинникова — репетитор по математике. Готовит к ЕГЭ с самого его появления в Алтайском крае в 2006 году. В то время ученикам добавляли один балл за само участие в тогда еще эксперименте. Неудивительно, что в 2006-м результаты были самыми низкими.

Сейчас ЕГЭ по математике делится на базовый (нужный только для аттестата, но не в 2020 году) и профильный (с ним поступают в вузы). На последнем и специализируется Марина.

«Большинство школ сейчас не помогут выпускникам в подготовке. Они их отпустят после окончания учебного года, и все. А что дети будут делать дальше, до экзамена? Хотя за это время некоторые могут и сами подтянуть необходимые темы. Но, думаю, в этом году результаты будут хуже, чем в прошлом» — считает она.

Подготовка к экзамену. СС0

Презумпция доверия

Конечно, самое важное — не баллы, а здоровье детей.

Елена Владимирова,

руководитель пресс-службы министерства образования Алтайского края:

Государственная итоговая аттестация будет проведена в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Будет организована обработка пунктов проведения экзамена дезинфицирующими средствами, проведена генеральная уборка, организован замер температуры при входе. Экзаменационные материалы доставят на электронных носителях и распечатают непосредственно в день проведения ЕГЭ в аудитории.

Про психологическое здоровье тоже не забудут. Сохранить его помогут учителя и родители.

«Любой ребенок должен быть уверен в том, что родители на его стороне. Что они его любят вне зависимости от итоговых баллов, и даже от того, сдаст он экзамен или нет (то есть наберет ли минимум). Тогда выпускник будет спокоен, и ЕГЭ станет для него не самым сильным стрессом», — считает Ирина Сиромаха, эксперт ЕГЭ по истории и обществознанию.

Приемная кампания. asu.ru.

К тому же никто из проверяющих развернутые задания не нацелен завалить выпускника. Работы просматривают два эксперта независимо друг от друга. Если же возникает какая-то спорная ситуация, подключается третий, еще более компетентный специалист. Все они руководствуются четко сформулированными критериями оценки. Например, количество ошибок, степень раскрытия темы и т. д.

Екатерина Романова,

зампредседателя приемной комиссии АлтГУ , эксперт ЕГЭ по русскому языку и литературе:

Мы всегда стоим на стороне ученика и понимаем, как ему сложно и страшно. Поэтому исходим из презумпции доверия и поддержки по отношению к нему. И всякий раз напоминаем самим себе и коллегам, что школьники не обязаны отвечать на вопросы так, как кандидаты наук и преподаватели.

Прием документов и вступительные испытания

Сроки приемной кампании могут измениться в зависимости от времени проведения ЕГЭ, но то, что подать документы можно дистанционно, — факт. Причем сделать это можно двумя способами.

ЕГЭ. Анна Зайкова

Елена Владимирова,

руководитель пресс-службы министерства образования Алтайского края:

Первый способ — через сайт «Поступление в вуз онлайн» посредством портала госуслуг. Сервис обеспечит прием документов от граждан РФ, поступающих на бюджетные места очной формы обучения. Для этого абитуриент должен заранее получить учетную запись на портале госуслуг.

Второй способ — на официальных сайтах многих вузов также есть возможность проводить дистанционный прием документов от поступающих.

Не менее волнующей темой (в особенности для тех, кто выбрал творческую специальность) стало проведение вступительных экзаменов в вузах.

«АлтГУ на своем открытом образовательном портале создал ресурсы, которые позволят провести вступительные испытания онлайн с использованием дистанционных технологий по общеобразовательным предметам, а также по творческим. Поскольку данная модель исключает очное взаимодействие (абитуриент будет проходить экзамен у себя дома за компьютером), то проблема подхватить коронавирус отпадает сама собой», — успокаивает Иван Назаров, председатель приемной комиссии АлтГУ.

Иван Назаров. asu.ru.

Справка По данным Роспотребнадзора, самые популярные профильные предметы в 2020 году — физика (167 тыс. сдающих, 21%), биология (158 тыс., 19,8%), история (132 тыс., 16,6%), информатика (108 тыс., 13,6%), химия (107 тыс., 13,4%), литература (65 тыс., 8,2%) и география (23 тыс., 2,9%).

Анна Кабанова