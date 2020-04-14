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Образование
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Резиденты Студенческого бизнес-инкубатора АлтГУ в условиях самоизоляции занялись пошивом многоразовых масок

Резиденты Студенческого бизнес-инкубатора инновационных проектов (СБИ) опорного Алтайского государственного университета, создавшие актуальные до недавнего времени проекты, переформатируют свой бизнес в условиях самоизоляции.

Резидент Студенческого бизнес-инкубатора инновационных проектов.
Резидент Студенческого бизнес-инкубатора инновационных проектов.
Архив АлтГУ.

В 2012 году в АлтГУ был создан Студенческий бизнес-инкубатор инновационных проектов (СБИ), резидентами которого на сегодняшний день являются 20 команд, разрабатывающих как технологические проекты, так и проекты социального предпринимательства.

В частности, проект OMGames, состоящий из студентов и выпускников разных факультетов АлтГУ, специализируется на организации корпоративного тимбилдинга и аренде развлечений.

Александр Волгин,
основатель проекта OMGames:

Мы организуем тимбилдинги в виде квестов, спортивных игр, соревнований, творческих и развлекательных программ, бизнес-тренингов. Мы делали тимбилдинг для таких компаний как «Сбербанк», «Росводоканал», «Авиапредприятие «Алтай», «Роснефть», «Селф» и др. Мы сами проектируем и производим реквизит для тимбилдинга, а также гигантские и настольные игры, интерактивные аттракционы для частных и деловых событий. Вся наша команда — это в основном активисты, которые за время обучения помимо знаний приобрели и навыки в организации масштабных мероприятий. Сейчас, как вы знаете, все мероприятия перенесли. Нам не просто, но мы не унываем. Используем свободное время, чтобы проработать новые концепции тимбилдинга, оформить портфолио и подготовиться к новому сезону. Ведь он точно наступит!

Резидент Студенческого бизнес-инкубатора инновационных проектов.
Резидент Студенческого бизнес-инкубатора инновационных проектов.
Архив АлтГУ.
Резидент Студенческого бизнес-инкубатора инновационных проектов.
Резидент Студенческого бизнес-инкубатора инновационных проектов.
Архив АлтГУ.

Почти вся команда OMGames работает из дома, кроме двоих основателей. Они оперативно переоборудовали простаивавшие производственные помещения в пошив многоразовых масок.

Чтобы выбрать идеальную модель маски и ткань, они сделали с десяток прототипов, добившись нужного результата. Маска двухслойная, плотно прилегает, закрывает нос, рот и подбородок, и в ней комфортно дышать. Закупили материал — плотный хлопок, и уже отшили две партии. Путь от прототипа до небольшого производства — за две недели.

«Мы верим, что в наших силах ускорить возвращение жизни в привычное русло. Для этого мы шьем маски, соблюдаем всевозможные рекомендации (ВОЗ, ЦКЗ, Роспотребнадора, Минздрава) и стараемся выходить из дома как можно реже», — подчеркивает основатель проекта.

Многоразовая маска.
Многоразовая маска.
Архив АлтГУ.
Многоразовая маска.
Многоразовая маска.
Архив АлтГУ.

Ольга Высоцкая,
директор Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АлтГУ:

Можно процитировать классика управления Питера Друкера: «Предприниматель всегда ищет изменения, реагирует на них и использует их как возможность». Ребята команды OMGames прошли длительный путь поиска своей ниши для бизнеса, сначала учились сами — активно участвовали в бизнес-семинарах и тренингах, в том числе от центра «Мой бизнес», сегодня сами охотно делятся опытом — мы приглашаем их проводить занятия в Стартап-школе, участвовать в качестве экспертов Клуба сумасшедших идей. Ну, и, конечно же, благодаря их новой идее производства мы решили для себя проблему защитных масок. Я думаю, что нынешняя ситуация в целом — это повод для студентов нашего вуза стать активными участниками стартап-движения, создать множество новых полезных продуктов, которые будут востребованы рынком.

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