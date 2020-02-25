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Образование

Родителей предложили штрафовать за издевательства детей над учителями

Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект, серьезно ужесточающий ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями, пишет «Российская газета».

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Например, если ребенок оскорбляет педагога — штраф до 5 тыс. рублей. Если родители ненадлежаще исполняют свои обязанности — с 500 рублей до 3 тыс. рублей.

Рекомендуются и поправки в Уголовный кодекс: за нападение, насильственные действия в отношении педагогов — лишение свободы до 3 лет.

По данным экспертов, 70% педагогов хотя бы раз подвергались насилию и травле со стороны учеников. По данным международных исследований, 57% российских учителей считают, что их труд не ценится в обществе.

«События, когда учителя становятся жертвами насилия, к сожалению, продолжаются. Когда мы разрабатывали эти предложения, то понимали: в обществе они будут восприняты неоднозначно», — рассказал зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

Он подчеркнул, что законодательные инициативы в этом направлении нужны, потому что это дополнительный правовой механизм, который может повлиять на ситуацию.

В комитете Госдумы по образованию и науке рассказали, что начали разработку другого законопроекта в защиту учителя. Рабочее название — «О статусе педагога», предложения уже поступают со всей страны.

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