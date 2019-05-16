Родители из Алтайского края предпочли для своих детей армию вместо науки

Только 6,2% родителей российских школьников назвали среди востребованных в ближайшем будущем специальностей науку. А самыми востребованными специальностями, по мнению респондентов, являются информационные и компьютерные технологии и связь (39,8%), медицина (35%), армия, полиция и силовые структуры (34,5%).
Опрос проводили в конце 2018 года в трех субъектах Российской Федерации — в Алтайском крае, Ставропольском крае и Челябинской области. Эти регионы были выбраны из-за их различного социально-экономического положения, пишет polit.ru.
Для того, чтобы лучше прогнозировать потребность в кадрах, в России в 2022 году модернизируют отечественную систему мониторинга трудоустройства выпускников.