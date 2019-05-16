Родители из Алтайского края предпочли для своих детей армию вместо науки

Российские родители назвали естественно-научные и гуманитарные дисциплины самыми непопулярными для своих детей, сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС «Выбор семьями образовательных траекторий для детей».

Только 6,2% родителей российских школьников назвали среди востребованных в ближайшем будущем специальностей науку. А самыми востребованными специальностями, по мнению респондентов, являются информационные и компьютерные технологии и связь (39,8%), медицина (35%), армия, полиция и силовые структуры (34,5%).

Опрос проводили в конце 2018 года в трех субъектах Российской Федерации — в Алтайском крае, Ставропольском крае и Челябинской области. Эти регионы были выбраны из-за их различного социально-экономического положения, пишет polit.ru.

Для того, чтобы лучше прогнозировать потребность в кадрах, в России в 2022 году модернизируют отечественную систему мониторинга трудоустройства выпускников.