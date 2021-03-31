Родители учеников барнаульской школы удивлены назначением нового директора без педагогического образования

«В гимназии работает высококвалифицированных коллектив учителей. Все это было благодаря директору гимназии Пирожкову В.П. К сожалению, его уже больше нет с нами», — сообщается в письме (есть в распоряжении редакции).
С 29 марта временно исполнять обязанности директора назначен заместитель директора по административно-хозяйственной работе. Он имеет высшее техническое образование, но не знаком с педагогической этикой, не знает психологию учащихся и учителей. Родители считают, что в школе много высококвалифицированных и авторитетных учителей, которые могли бы возглавить гимназию и сохранить все ее достижения.
«Директор гимназии посещает уроки учителей, делает их анализ, дает оценку всем внеклассным мероприятиям, качеству нравственного, патриотического воспитания, выступает с анализом работы коллектива на общих родительских собраниях, — говорят родители и учителя. — Нас настораживает, что временно исполняющий обязанности директора гимназии может просто не справиться с новыми для него обязанностями. Что скажется на качестве образования, а впереди ЕГЭ».