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Образование

Родители учеников барнаульской школы удивлены назначением нового директора без педагогического образования

Родители учеников и педагоги барнаульской гимназии № 27 написали письмо министру образования Алтайского края Максиму Костенко с просьбой обратить внимание на работу директора. Они опасаются, что он может не справиться со своими обязанностями, поскольку не имеет соответствующего образования.

Школа. Учитель
Школа. Учитель
СС0

«В гимназии работает высококвалифицированных коллектив учителей. Все это было благодаря директору гимназии Пирожкову В.П. К сожалению, его уже больше нет с нами», — сообщается в письме (есть в распоряжении редакции).

С 29 марта временно исполнять обязанности директора назначен заместитель директора по административно-хозяйственной работе. Он имеет высшее техническое образование, но не знаком с педагогической этикой, не знает психологию учащихся и учителей. Родители считают, что в школе много высококвалифицированных и авторитетных учителей, которые могли бы возглавить гимназию и сохранить все ее достижения.

«Директор гимназии посещает уроки учителей, делает их анализ, дает оценку всем внеклассным мероприятиям, качеству нравственного, патриотического воспитания, выступает с анализом работы коллектива на общих родительских собраниях, — говорят родители и учителя. — Нас настораживает, что временно исполняющий обязанности директора гимназии может просто не справиться с новыми для него обязанностями. Что скажется на качестве образования, а впереди ЕГЭ».

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