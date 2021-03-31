Родители учеников барнаульской школы удивлены назначением нового директора без педагогического образования

Родители учеников и педагоги барнаульской гимназии № 27 написали письмо министру образования Алтайского края Максиму Костенко с просьбой обратить внимание на работу директора. Они опасаются, что он может не справиться со своими обязанностями, поскольку не имеет соответствующего образования.

«В гимназии работает высококвалифицированных коллектив учителей. Все это было благодаря директору гимназии Пирожкову В.П. К сожалению, его уже больше нет с нами», — сообщается в письме (есть в распоряжении редакции).

С 29 марта временно исполнять обязанности директора назначен заместитель директора по административно-хозяйственной работе. Он имеет высшее техническое образование, но не знаком с педагогической этикой, не знает психологию учащихся и учителей. Родители считают, что в школе много высококвалифицированных и авторитетных учителей, которые могли бы возглавить гимназию и сохранить все ее достижения.