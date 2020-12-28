Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 декабря -36°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Образование

Родители заявили о беспрецедентном отставании детей, но в школах с этим не согласны

Более половины родителей винят в отставании весеннюю удаленку, спровоцировавшую провал в знаниях, пишет РБК со ссылкой на исследование группы сервисов «Актион Образование».

Ребенок-телепат.
Ребенок-телепат.
image.jimcdn.com.

О беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе заявили более половины родителей (53%).

Руководство школ не согласилось с таким мнением. Из них почти половина (47%) заявила, что в этом году отставание школьников минимальное, а каждый пятый (22%) утверждает, что его ученики вообще не отстают от программы.

При этом среди родителей на минимальное снижение образовательных результатов у детей надеются лишь 29%.

«На вопрос, в чем причина отставания школьников, директора и родители также ответили по-разному. Около 40% руководителей учебных учреждений заявили, что небольшое снижение результатов происходит после летних каникул ежегодно», — отмечает издание.

Однако большинство родителей (54%) считает, что причиной отставания могло стать дистанционное обучение весной, которое спровоцировало провал в знаниях.

В частности, каждый пятый родитель среди проблем назвал неготовность учителей проводить занятие на удаленке (20%).

В опросе участвовали более 3 тыс. человек — около 1,6 тыс. директоров школ и их заместителей и 1,4 тыс. родителей из 65 регионов России.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость