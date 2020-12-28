Родители заявили о беспрецедентном отставании детей, но в школах с этим не согласны

О беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе заявили более половины родителей (53%).
Руководство школ не согласилось с таким мнением. Из них почти половина (47%) заявила, что в этом году отставание школьников минимальное, а каждый пятый (22%) утверждает, что его ученики вообще не отстают от программы.
При этом среди родителей на минимальное снижение образовательных результатов у детей надеются лишь 29%.
«На вопрос, в чем причина отставания школьников, директора и родители также ответили по-разному. Около 40% руководителей учебных учреждений заявили, что небольшое снижение результатов происходит после летних каникул ежегодно», — отмечает издание.
Однако большинство родителей (54%) считает, что причиной отставания могло стать дистанционное обучение весной, которое спровоцировало провал в знаниях.
В частности, каждый пятый родитель среди проблем назвал неготовность учителей проводить занятие на удаленке (20%).
В опросе участвовали более 3 тыс. человек — около 1,6 тыс. директоров школ и их заместителей и 1,4 тыс. родителей из 65 регионов России.