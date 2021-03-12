Рособрнадзор оценил качество образования в Алтайском крае

Алтайский край оказался вторым в Сибири по показателям качества образования. Это следует из опубликованных Рособрнадзором результатов исследования по регионам.

Лучшим среди сибирских регионов стала Томская область (61,8 баллов). У Алтайского края 60 баллов. Тройку замкнула Новосибирская область (56,6).

Качество образования в Алтайском крае. maps-oko.fioco.ru

На четвертом месте расположился Красноярский край (51,3), за ним — Хакасия (51,1), шестую позицию разделили Омская и Иркутская области (по 49,9).

По стране лидируют Санкт-Петербург (92,1), Москва (92) и Ленинградская область (77,1). Ниже всех показатели у Кабардино-Балкарии (15,5), Карачаево-Черкесии (13,7) и Чечни (13,7).

Как составлялся рейтинг

Эксперты проанализировали три направления: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования.

Каждый регион России прошел оценку по всем этим направлениям, а также получил свой сводный рейтинг на основе 12 показателей, говорится в сообщении Рособрнадзора.

Рейтинг будет обновляться не менее двух раз в год, чтобы все желающие смогли не только составить представление о текущей ситуации, но и отслеживать ее динамику.