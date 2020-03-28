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Образование

Рособрнадзор перенес ЕГЭ и ОГЭ из-за угрозы распространения COVID-19

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о приостановлении работы образовательных организаций в объявленную указом Президента нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля, а также сообщил новые даты начала сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
Анна Зайкова

Министр обратился к родителям учеников и призвал их провести эту неделю с пользой со своими детьми. «Одна из наших задач — совместными действиями сократить перемещения, провести при необходимости меры по дезинфекции помещений и подготовить наши учреждения к дальнейшему переходу к стандартной форме деятельности», — отметил Кравцов.

Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, в Министерстве решат исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время.

Эпидемиологическая обстановка скажется и на проведении выпускных экзаменов у 9 и 11 классов — сроки проведения уже перенесли. ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9 классов — с 9 июня. Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его для регионов в ближайшее время.

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