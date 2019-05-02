Рособрнадзор разрешил АлтГУ работать еще шесть лет

Алтайский государственный университет успешно прошел аккредитацию по всем образовательным программам. Рособрнадзор подписал соответствующий приказ сроком на 6 лет, сообщила пресс-служба университета.

Документ подписан 30 апреля. Аккредитованы все 28 укрупненных групп специальностей по 205 образовательным программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Сергей Бочаров,

врио ректора АлтГУ:

Университет более двух лет готовился к этой ответственной процедуре. В ходе экспертизы коллектив показал слаженную командную и профессиональную работу, соответствующую статусу опорного университета, которая по достоинству была отмечена экспертами.

Руководитель вуза поблагодарил всех коллег, которые ответственно отнеслись к своему делу и позволили «успешно пройти эту важную веху в истории университета».

Также Бочаров отметил, что приезд экспертов «оставил важный след» — были сделаны конструктивные выводы, которые уже нашли отражение в совершенствовании учебного процесса и повышении качества образовательных программ.

В ближайшие месяцы прохождение аккредитации ждет филиалы вуза в Белокурихе, Бийске и Рубцовске.