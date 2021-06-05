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Образование

Рособрнадзор: сколько баллов нужно набрать по русскому языку, чтобы поступить в вуз

3 и 4 июня выпускники российских школ сдавали единый госэкзамен по русскому языку. В общей сложности тестирование проходили 680 тыс. старшеклассников. В Рособрнадзоре рассказали, как прошел экзамен.

ЕГЭ в условиях пандемии.
ЕГЭ в условиях пандемии.
пресс-служба министерства образования по Алтайскому краю

Экзамен проводился в два дня из-за профилактики распространения коронавируса. Несмотря на массовость, существенных сбоев и нарушений во время ЕЭ не произошло.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что успешность сдачи именно русского языка влияет успешное поступление в вузы. Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Для получения аттестата выпускникам нужно набрать на ЕГЭ по русскому языку не менее 24 баллов, для аттестата с отличием — не меньше 70 баллов и получить результат не ниже удовлетворительного по всем другим сдаваемым предметам ЕГЭ.

Оценки будут озвучены 22 и 23 июня.

Следующий экзамен по профильной математике участники ЕГЭ будут сдавать 7 июня.

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