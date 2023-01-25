Россельхозбанк подарил эксклюзивное бизнес-издание библиотеке Алтайского ГАУ

Сегодня, в День Российского студенчества библиотека Алтайского государственного аграрного университета пополнилась несколькими экземплярами эксклюзивного бизнес-издания Россельхозбанка «Фермерство для начинающих». Красочный иллюстрированный справочник банк выпустил для тех, кто решил стать фермером: сменить свою профессию или продолжить семейную традицию земледелия. Семь книг на студенческом празднике в библиотеку передал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко .

Издание позволяет сориентироваться в различных направлениях и видах фермерского бизнеса. Здесь же содержится подробная информация о том, как организовать современное фермерское хозяйство, дорожная карта организации агростартапа и практический опыт реальных фермеров. Книга дает советы по составлению бизнес-плана, регистрации бизнеса, выбору системы налогообложения, рекомендации по поиску рынков сбыта, маркетингу и продвижению, в том числе с использованием современных цифровых платформ.

За выпуск иллюстрированного пособия отвечало корпоративное издательство Россельхозбанка «Агрокредит-Информ» при консультативной поддержке ведущих специалистов отрасли.

— Книга «Фермерство для начинающих» является весьма своевременным изданием, сосредоточившим на своих страницах самую актуальную информацию и алгоритмы действий для начинающих фермеров. Для студентов Алтайского ГАУ книга имеет дополнительное значение, потому что мы на протяжении ряда лет участвуем в конкурсе, проводимом совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, «Начинающий фермер». И эта книга может стать настольной для студенческих команд, разрабатывающих свои оригинальные проекты. Книга займет свое место в библиотеке нашего университета и будет доступна для всех студентов и преподавателей, — отметил ректор Алтайского ГАУ Николай Колпаков.

— Россельхозбанк уделяет особое внимание поддержке талантливой молодежи и формированию кадрового резерва для АПК. В этом году мы расширили стипендиальную программу для учащихся аграрных вузов, включив в них и аспирантов. Кроме того, в апреле 2022 года РСХБ запустил платформу «Я в агро». На ней представлены крупные работодатели сектора и тысячи вакансий в АПК. Также РСХБ проводит агрохакатоны, а осенью 2022 года впервые организовал конкурс проектов «Агролидеры России». К нему присоединились более 2,5 тыс. студентов из более чем 70 специализированных учебных заведений страны. Многие знают наш совместный с Алтайским ГАУ проект «Школа фермера», который реализуется при поддержке Минсельхоза. В прошлом году обучение прошли 38 слушателей, а всего за два года 70 человек, четверо получили гранты на развитие бизнеса. Актуальная современная книга «Фермерство для начинающих» в студенческой библиотеке АГАУ еще одно практическое наполнение нашего сотрудничества с вузом и вклада в будущее алтайского села, — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк».