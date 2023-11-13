13 ноября
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Образование

Россельхозбанк проводит конкурс для молодых учёных

Россельхозбанк и «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) объявляют о начале приема заявок на конкурс лучших проектов от молодых ученых, осуществляющих научную деятельность в области агротехнологий.

Россельхозбанк проводит конкурс для молодых учёных.
Россельхозбанк проводит конкурс для молодых учёных.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Сельское хозяйство на протяжении веков являлось важной частью экономики России. Сейчас большую долю успеха любого производства (как малого, так и крупного) в сфере АПК играют технологии, поэтому компании уделяют большое внимание их развитию. Для поиска и поддержки перспективных научных разработок в направлениях биотехнологий, генетики и селекции, а также цифровых решений, имеющих прикладное значение для развития отечественного сельского хозяйства, Россельхозбанк проводит конкурс для молодых учёных.

В период до 26 ноября студенты, аспиранты и научные сотрудники в возрасте до 35 лет включительно, могут отправить заявку на сайте «РСХБ в Цифре». На конкурс принимаются работы в области прикладных и фундаментальных разработок, от индивидуальных исследователей и научных групп. Все проекты будут оценены экспертным жюри.

В заявке необходимо указать направление работы, описать ее содержание, используемые технологии и прикрепить презентационные материалы и контактные данные. Эксперты будут оценивать заявки по следующим критериям: новизна и актуальность работы, возможности и перспективы её практического применения, а также научный потенциал.

Такой проект Россельхозбанк проводит впервые, но мы уверены, что он будет иметь позитивный отклик среди российского научного сообщества. Мы уверены, что одна из значимых задач в сельскохозяйственной отрасли сегодня — приземлять фундаментальные исследования в реальном секторе, обогащая экспертные и технологические ресурсы агропромышленного сектора и экономики. Для этого важно создавать условия для коллабораций между ученым и бизнес–сообществом, привлекать инвестиции в отечественные научные разработки и способствовать вовлечению молодежи в исследовательскую деятельность на базе ведущих вузов и лабораторий, — прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Укрепление взаимоотношений между научным сектором и отраслью — одна из ключевых задач в агропромышленном комплексе сегодня. Технологическое развитие отрасли невозможно без активного внедрения новых научных разработок и методик, а появление качественных научных работ невозможно без тесного взаимодействия с реальными производственными задачами. Запускаемый конкурс позволит привлечь внимание к указанной проблематике и начать процесс синхронизации ученых и практиков. Мы надеемся, что мероприятие станет ежегодным и будет активно способствовать появлению новых интересных проектов и разработок, а также увеличению привлекательности аграрной науки, — прокомментировала Наталья Чернышева, директор Agrotech Hub (Агротех Хаб) кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково».

Финалисты конкурса проектов получат возможность представить своё решение на всероссийской конференции «Созвездие агротеха» в Москве перед ведущими учеными и экспертами в области агропромышленного сектора. По результатам очной защиты проекта, призеры конкурса получат призы.

Трансляция будет проходить на сайте Российского общества «Знание» и платформе «РСХБ в Цифре». Посетить мероприятие сможет любой желающий бесплатно, по предварительной регистрации.

АО «Россельхозбанк»

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