Россия планирует построить школы в Таджикистане

Автор инициативы — правительство России, которое 17 апреля 2019 года подписало соответствующее соглашение с правительством Таджикистана.
«Целью соглашения является поэтапное строительство школ в указных городах и определение согласованных условий финансирования материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке с установленной численностью до 1200 обучающихся», — пишет издание.
Преподавание в школах будут осуществлять в соответствии с российскими образовательными стандартами.
Предполагается обязательства сторон по финансированию строительства зданий, строений и сооружений школ. Так, Таджикистан профинансирует проектирование инженерных коммуникаций и их подведения к границам земельных участков, выделяемых под возведение школ.
Ответственные от России — Министерство просвещения и Министерство финансов, от Таджикистана — Министерство образования и науки.