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Образование

Россия планирует построить школы в Таджикистане

Госдума рассмотрит на одном из ближайших пленарных заседаний строительство школ в городах Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде, пишет «Парламентская газета».

Школа, класс.
Школа, класс.
unsplash.com

Автор инициативы — правительство России, которое 17 апреля 2019 года подписало соответствующее соглашение с правительством Таджикистана.

«Целью соглашения является поэтапное строительство школ в указных городах и определение согласованных условий финансирования материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке с установленной численностью до 1200 обучающихся», — пишет издание.

Преподавание в школах будут осуществлять в соответствии с российскими образовательными стандартами.

Предполагается обязательства сторон по финансированию строительства зданий, строений и сооружений школ. Так, Таджикистан профинансирует проектирование инженерных коммуникаций и их подведения к границам земельных участков, выделяемых под возведение школ.

Ответственные от России — Министерство просвещения и Министерство финансов, от Таджикистана — Министерство образования и науки.

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