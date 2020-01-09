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Образование

Россия планирует построить университет в Сирии

РФ ведет переговоры об открытии в Сирии российского вуза. Им может стать филиал Московского государственного университета (МГУ), рассказал бывший глава Счетной палаты и ФСБ, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Большая мечеть Дамаска.
Большая мечеть Дамаска.
kremlin.ru

«Сирийцы заинтересованы в строительстве российского высшего учебного заведения. У России таких не было в САР никогда, были американские, английские, французские. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем», — цитируют «Известия» слова собеседника.

Президент Сирии Башар Асад уже выделил землю в Дамаске, отметил Степашин. Изначально на этом месте планировалось построить русскую школу.

Но позже стороны договорились, что ИППО вместо этого реконструирует в сирийской столице уже существующее учебное заведение, а на выделенную президентом землю отдадут под строительство российского университета, пишет ura.ru.

Ректор МГУ Виктор Садовничий эту идею поддержал, однако в пресс-службе вуза заявили, что пока не располагают информацией об открытии филиала в Сирии.

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