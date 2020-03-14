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Образование

Российские школьники могут перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения России 14 марта направило в регионы письмо, в котором рекомендует местным властям организовать в школах учебный процесс в дистанционной форме. В условиях возможной эпидемии коронавирусной инфекции нельзя подвергать риску здоровье детей, отмечено в послании.

Школа, класс.
Школа, класс.
unsplash.com

Регионы должны принять такое решение самостоятельно в зависимости от развития ситуации.

Как пишут «Известия», министр просвещения Сергей Кравцов рекомендовал для организации дистанционного учебного процесса пользоваться ресурсом «Российская электронная школа», который содержит свыше 120 тыс. уникальных заданий и видеоуроков от педагогических коллективов.

Также в регионы направлены рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей.

Напомним, что в образовательных учреждениях сейчас идет третья четверть, которая заканчивается в 20-х числах марта. Но, возможно, каникулы у ребят наступят немного раньше.

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