Российские школьники смогут наблюдать за сканированием своих работ по ЕГЭ

В 2019 году школьники из 8 российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются их работы по ЕГЭ. Эту процедуру проведут сразу после сдачи экзамена, рассказал «Известиям» замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Также в пилотных субъектах будут тестировать систему получения экзаменационных заданий по защищенным интернет-каналам. «В восьми регионах в этом году будет почти идеальная картина с точки зрения технологии проведения, к которой мы шли долгие годы», — заявил Музаев.

Школы в этих регионах получат зашифрованные файлы. Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат ключи к шифру, введут их и в присутствии школьников напечатают экзаменационные материалы.

В эксперименте участвуют Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области, а также республики Мордовия и Тыва. Если все пройдет успешно, то в следующем году подавляющее большинство регионов будет работать по этой схеме, а через два года это станет обязательным для всей страны.

Ранее Рособрнадзор назвал самые популярные ЕГЭ по выбору в 2019 году. В 2019 году больше всего школьников выбрали обществознание. Его будут сдавать почти 385 тыс. человек. Второй по популярности предмет — физика.