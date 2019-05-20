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Образование

Российские школьники смогут наблюдать за сканированием своих работ по ЕГЭ

В 2019 году школьники из 8 российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются их работы по ЕГЭ. Эту процедуру проведут сразу после сдачи экзамена, рассказал «Известиям» замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
Михаил Хаустов

Также в пилотных субъектах будут тестировать систему получения экзаменационных заданий по защищенным интернет-каналам. «В восьми регионах в этом году будет почти идеальная картина с точки зрения технологии проведения, к которой мы шли долгие годы», — заявил Музаев.

Школы в этих регионах получат зашифрованные файлы. Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат ключи к шифру, введут их и в присутствии школьников напечатают экзаменационные материалы.

В эксперименте участвуют Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области, а также республики Мордовия и Тыва. Если все пройдет успешно, то в следующем году подавляющее большинство регионов будет работать по этой схеме, а через два года это станет обязательным для всей страны.

Ранее Рособрнадзор назвал самые популярные ЕГЭ по выбору в 2019 году. В 2019 году больше всего школьников выбрали обществознание. Его будут сдавать почти 385 тыс. человек. Второй по популярности предмет — физика.

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