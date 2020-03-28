Российские вузы массово объявляют об уходе на каникулы для профилактики коронавируса

Российские вузы уходят на каникулы с 28 марта до 5 апреля для профилактики распространения коронавируса. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков уже подписал приказ, сообщает РИА «Новости».

Об уходе на каникулы объявили ряд ведущих вузов. Так, ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ, согласно которому студентам предоставлены каникулы с 28 марта по 5 апреля. Такой же приказ издали в РУДН, ВШЭ и МГИМО. Однако последние позволят студентам и преподавателям на добровольной основе продолжить дистанционное обучение в эту неделю.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дистанционное обучение в школах и вузах «не только не запрещается на следующей неделе, но приветствуется», что позволит продолжать занятия и школьникам, и студентам, и не отставать от программы.

Алтайские высшие учебные заведения пока не отреагировали на приказ федерального министерства.