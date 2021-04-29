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Образование

Российские вузы могут перейти на «дистанционку»

Минобрнауки РФ разрешило подведомственным вузам организовать дистанционное обучение в период между майскими праздниками, говорится в приказе за подписью главы министерства Валерия Фалькова, сообщает ТАСС.

АлтГТУ им. И.И. Ползунова вошел в рейтинг 100 лучших российских вузов.
АлтГТУ им. И.И. Ползунова вошел в рейтинг 100 лучших российских вузов.
архив АлтГТУ им. И.И. Ползунова

«Руководители организаций вправе обеспечить реализацию образовательных программ и проведение промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий», — сказано в тексте. Для неподведомственных вузов документ носит рекомендательный характер.

Из приказа следует, что руководство вузов до 30 апреля должно определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование организаций с 4 по 7 мая 2021 года, проинформировать сотрудников об изменениях режима их работы, определить ответственных лиц.

Также следует обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса среди работников, принять локальные нормативные акты, согласно рекомендациям Минтруда, об организации работы между майскими праздниками.

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