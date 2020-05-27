Минобр предлагает штрафовать российские вузы за нетрудоустроенных целевиков

За нетрудоустроенных целевиков высшие учебные заведения могут обязать возвращать в бюджет деньги, пишет « Парламентская газета ».

Соответствующий законопроект, который уточняет условия целевого приема, Госдума планирует рассмотреть 27 мая во втором чтении.

«Сегодня заказчик обучения или целевик, не выполнившие свои обязательства по трудоустройству, должны вернуть вузу стоимость обучения. При этом законом не урегулирован вопрос оплаты этого штрафа для вузов, если они выступают заказчиками целевого обучения», — разъясняет издание.

В связи с этим Минобрнауки разработало законопроект, согласно которому учебные заведения, выступающие заказчиками целевого обучения, должны возвращать в бюджет деньги в случае неисполнения обязанности по трудоустройству бывших студентов.

Таким образом, авторы инициативы предлагают установить, что если заказчиком является вуз, то подлежат возмещению расходы федерального или местного бюджетов на обучение безработного выпускника.

Срок возмещения, порядок и иные аспекты устанавливаются правительством России, если вопрос касается федерального бюджета. Регионы или местные власти займутся возвратом средств на своих уровнях.

Диплом о высшем образовании.

Кроме того, законопроект дает право субъектам самостоятельно определять специальности и направления подготовки высшего образования, по которым будет устанавливаться квота приема на целевое обучение.

Стоит отметить, что сейчас такие квоты устанавливает правительство России.

В кабмине полагают, что указанная норма позволит исключить из сферы целевого обучения специальности и направления подготовки, по которым имеется избыток на рынке труда в конкретном регионе.

Авторы документа уверены, что нововведение позволит учесть отраслевые особенности и потребности в кадрах на каждой территории.