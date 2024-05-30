30 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Образование

Российские вузы начали разрешать нейросети для написания дипломов

Некоторые российские вузы начали одобрять использование нейросети в дипломах, сообщает «Фонтанка».

Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект.
Freepik

Какие вузы разрешили нейросети

Согласно приказу Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске, с помощью искусственного интеллекта можно написать 40% диплома.

В ВШЭ же устроили конкурс на использование нейросетей при подготовке диплома. Задача конкурса — оценить использование студентами инструментов на основе генеративных моделей в выпускных квалификационных работах (ВКР), защищаемых в 2024 году. Авторы ВКР должны будут подробно описать, какие именно инструменты ИИ использовались в их работе, какие задачи были поставлены и были ли они решены.

В ИТМО преподаватели считают, что если выпускник сгенерировал код при помощи ИИ, то он имеет право обладать степенью бакалавра.

Прецедент

Об искусственном интеллекте заговорили еще полтора года назад, когда студент РГГУ Александр Ждан сообщил о том, что написал свой диплом полностью с помощью нейросети, для которой он сам задал алгоритм. После чего вуз запретил использование ИИ.

Отчисления из-за нейросетей

В ВОЕНМЕХе отношение к ИИ негативное.

«ВКР – это работа, которую обучающийся выполняет самостоятельно под руководством преподавателя для подтверждения своих знаний», – заявил проректор университета Александр Шашурин.

В университете пока не ловили на использовании искусственного интеллекта, но как уверяют, если такое произойдет, студент будет полностью переделывать работу от и до.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Ночной спектакль для детей
Художники распишут серые стены
Брендовые камни Алтая
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость