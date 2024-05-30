Российские вузы начали разрешать нейросети для написания дипломов

Какие вузы разрешили нейросети

Согласно приказу Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске, с помощью искусственного интеллекта можно написать 40% диплома.

В ВШЭ же устроили конкурс на использование нейросетей при подготовке диплома. Задача конкурса — оценить использование студентами инструментов на основе генеративных моделей в выпускных квалификационных работах (ВКР), защищаемых в 2024 году. Авторы ВКР должны будут подробно описать, какие именно инструменты ИИ использовались в их работе, какие задачи были поставлены и были ли они решены.

В ИТМО преподаватели считают, что если выпускник сгенерировал код при помощи ИИ, то он имеет право обладать степенью бакалавра.

Прецедент

Об искусственном интеллекте заговорили еще полтора года назад, когда студент РГГУ Александр Ждан сообщил о том, что написал свой диплом полностью с помощью нейросети, для которой он сам задал алгоритм. После чего вуз запретил использование ИИ.

Отчисления из-за нейросетей

В ВОЕНМЕХе отношение к ИИ негативное.

«ВКР – это работа, которую обучающийся выполняет самостоятельно под руководством преподавателя для подтверждения своих знаний», – заявил проректор университета Александр Шашурин.

В университете пока не ловили на использовании искусственного интеллекта, но как уверяют, если такое произойдет, студент будет полностью переделывать работу от и до.

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