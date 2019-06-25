Российских учителей освободят от нагрузки

«Очевидно, что забюрократизированность остается главной проблемой школьного дня. Перед системой эта проблема стоит очень остро», — сообщила Васильева на парламентских слушаниях на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации».
Министр заявила, что в школе останется четыре документа: электронный дневник, электронный журнал, рабочая программа по предметам и регулярно-тематическое планирование, пишет Nation News.
Васильева считает, что что 90% учителей довольны своей работой даже несмотря на загруженность отчетами.
В пример отчетов, которые «не имеют отношения к образовательному процессу и напрямую ему мешают», Васильева привела требования учителям предоставить количество деревьев на школьном дворе и посчитать количество сосулек, пишет ura.ru.
«Я полностью разделяю возмущение, которое испытывают наши коллеги», — отметила министр.