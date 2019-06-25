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Образование

Российских учителей освободят от нагрузки

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о внесении в Трудовой кодекс правок о сокращении количества отчетов учителей. Это должно снизить нагрузку на педагогов.

Министр просвещения Ольга Васильева.
Министр просвещения Ольга Васильева.
kremlin.ru

«Очевидно, что забюрократизированность остается главной проблемой школьного дня. Перед системой эта проблема стоит очень остро», — сообщила Васильева на парламентских слушаниях на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации».

Министр заявила, что в школе останется четыре документа: электронный дневник, электронный журнал, рабочая программа по предметам и регулярно-тематическое планирование, пишет Nation News.

Васильева считает, что что 90% учителей довольны своей работой даже несмотря на загруженность отчетами.

В пример отчетов, которые «не имеют отношения к образовательному процессу и напрямую ему мешают», Васильева привела требования учителям предоставить количество деревьев на школьном дворе и посчитать количество сосулек, пишет ura.ru.

«Я полностью разделяю возмущение, которое испытывают наши коллеги», — отметила министр.

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