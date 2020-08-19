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19 августа
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Образование

Российским колледжам рекомендовали частично перейти на дистанционное обучение

Российским колледжам рекомендовано перевести занятия заочных и вечерних групп в дистанционный формат.

Карантин. Компьютер.
Карантин. Компьютер.
CC0

Роспотребнадзор призвал колледжи и техникумы не проводить массовые мероприятия среди различных групп студентов из-за коронавируса.

Иностранным учащимся предписано приступать к учебе только после 14-дневной самоизоляции с момента прибытия в Россию, пишет bfm.ru.

Среди других требований к колледжам — особый дезинфекционный режим, проверка температуры тела и симптомов ОРВИ на входе, рекомендация максимально минимизировать контакты обучающихся.

Соответствующее предписание выпустил Роспотребнадзор.

Ранее российским школам рекомендовали готовиться к удаленке на случай ухудшения ковид-ситуации в стране.

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