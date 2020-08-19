Российским колледжам рекомендовали частично перейти на дистанционное обучение

Роспотребнадзор призвал колледжи и техникумы не проводить массовые мероприятия среди различных групп студентов из-за коронавируса.
Иностранным учащимся предписано приступать к учебе только после 14-дневной самоизоляции с момента прибытия в Россию, пишет bfm.ru.
Среди других требований к колледжам — особый дезинфекционный режим, проверка температуры тела и симптомов ОРВИ на входе, рекомендация максимально минимизировать контакты обучающихся.
Соответствующее предписание выпустил Роспотребнадзор.
Ранее российским школам рекомендовали готовиться к удаленке на случай ухудшения ковид-ситуации в стране.