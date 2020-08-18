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Образование

Российским школам рекомендовали готовиться к удаленке на случай ухудшения ковид-ситуации

Роспотребнадзор и министерство просвещения рекомендовали российским школам готовиться к возможному возвращению онлайн-обучения в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

При наличии условий «удаленку» можно использовать с начала учебного года — для факультативных занятий и предметов по выбору, если такие есть. Различные курсы, не связанные с основной школьной программой, рекомендуется перенести на выходные или отложить до каникул.

Пока речь идет только о рекомендациях. Учебный год начнется в очном режиме. Тем не менее, власти не сбрасывают со счетов возможности онлайн-обучения, об этом говорит и готовность начать эксперимент по дистанционному образованию в удаленных регионах, который начнется в России с 1 сентября.

Линейки

Традиционные линейки 1 сентября проводить разрешено. Но они должны проходить не для всей школы, а отдельно для каждой параллели или класса и исключительно на открытом воздухе. Родителям придется надеть маски. Другие массовые мероприятия в школах запрещены.

Температура

По утрам в школах должны проверять температуру у всех, кто входит в учебное заведение, и не допускать при этом скопления людей, пишет polit.ru.

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