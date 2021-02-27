Российским школьникам упростили правила сдачи экзаменов

В этом году оканчивающим 10-е классы не придется сдавать предметы по выбору. Для получения аттестата о неполном среднем образовании достаточно будет сдать русский язык и математику.

Что касается одиннадцатиклассников, то тем из них, кто не собирается в вуз, ЕГЭ заменят на государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Таким выпускникам тоже придется сдавать только две дисциплины — русский и математику, пишет «Росбалт».

Тем, кто намерен начать получать высшее образование с этого года, нужно будет сдать единый госэкзамен по предметам, которые необходимы для поступления. Аттестат потенциальные студенты получат исключительно на основании итоговой отметки по русскому языку.