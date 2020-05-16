Росспотребнадзор заявил, что российские школы после открытия заработают в новом режиме

Из-за пандемии коронавируса российские школыпосле открытия заработают в новом режиме. Расписание занятий изменят, а дети из разных классов не смогут общаться на переменах, пишет ТАСС.

За каждым классом (группой) закрепят отдельное учебное помещение. Общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок исключат. Режим организации пересмотрят, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов.

В ведомстве рекомендуют по возможности сократить число обучающихся в одном классе и исключить нахождение детей из разных классов в группах «продленки». Массовые мероприятия заретят.

Сотрудникам, школьникам и их родителями каждое утро при входе в здание будут измерять температуру, там же будут установлены дозаторы с антисептиками для рук.

Школам также рекомендовано «усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей».