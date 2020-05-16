Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Образование

Росспотребнадзор заявил, что российские школы после открытия заработают в новом режиме

Из-за пандемии коронавируса российские школыпосле открытия заработают в новом режиме. Расписание занятий изменят, а дети из разных классов не смогут общаться на переменах, пишет ТАСС.

Барнаульская гимназия №42.
Барнаульская гимназия №42.
Анна Зайкова.

За каждым классом (группой) закрепят отдельное учебное помещение. Общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок исключат. Режим организации пересмотрят, в том числе расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов.

В ведомстве рекомендуют по возможности сократить число обучающихся в одном классе и исключить нахождение детей из разных классов в группах «продленки». Массовые мероприятия заретят.

Сотрудникам, школьникам и их родителями каждое утро при входе в здание будут измерять температуру, там же будут установлены дозаторы с антисептиками для рук.

Школам также рекомендовано «усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость