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Образование
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«Ростелеком. Лицей»: больше курсов и больше участников

Школьники Сибири к концу учебного года стали активно пользоваться цифровой образовательной платформой «Ростелеком. Лицей». За первый квартал 2021 года число абонентов сервиса в сибирских регионах выросло на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«Ростелеком. Лицей»: больше курсов и больше участников.
«Ростелеком. Лицей»: больше курсов и больше участников.
ПАО «Ростелеком»

Цифровой образовательный сервис «Лицей» от «Ростелекома» — это онлайн-помощник в учебе. В сервисе доступны видеоуроки по школьной программе с 1 по 11 класс, включая эксклюзивные курсы преподавателей ведущих образовательных учреждений России. На платформе школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться со сложным домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Весной этого года в сервисе появились новые обучающие курсы по физике, химии и науке о данных. Авторские уроки по физике помогут ученикам 7−11 классов разобраться в теории через решение практических задач. Курс по химии включает азы школьной программы и будет интересен даже тем, кто еще не изучает этот предмет. Модуль, посвященный цифровым технологиям, позволит ученикам лучше понять современную диджитал-среду.

Занятия на платформе проходят в привычном онлайн-формате, так что для начала урока необходим только доступ в интернет. Здесь нет звонков и замечаний за опоздание: время для учебы можно выбирать самостоятельно и учиться только тогда, когда удобно. Подробнее о сервисе «Лицей» можно узнать на сайте и по телефону 8−800−350−03−35.

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