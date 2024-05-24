«Ростелеком» поддержал «Хакатон – 2024» в Барнауле

«Ростелеком» выступил партнером девятого образовательного ИТ-форума для студентов и молодых ИТ-специалистов «Хакатон – 2024», прошедшего в Барнауле 17 – 19 мая. В традиционном ежегодном соревновании участвовали 80 человек, которым помогали 16 экспертов и наставников — представители местных и федеральных ИТ-компаний, бизнес-аналитики и преподаватели вузов.

Организаторами мероприятия выступило Минэкономразвития Алтайского края совместно с Алтайским центром кластерного развития и Barnaul Digital Community (Барнаул Диджитал Комьюнити). Участники форума — студенты, программисты, веб-дизайнеры, менеджеры, объединившись в 24 команды, в течение 48 часов проходили путь от идеи проекта до его реализации и показывали свои навыки в разработке и управлении ПО.

ИТ-форума для студентов и молодых ИТ-специалистов «Хакатон – 2024». Фото: Аурика Митеску. ИТ-форума для студентов и молодых ИТ-специалистов «Хакатон – 2024». Фото: Аурика Митеску. ИТ-форума для студентов и молодых ИТ-специалистов «Хакатон – 2024». Фото: Аурика Митеску. ИТ-форума для студентов и молодых ИТ-специалистов «Хакатон – 2024». Фото: Аурика Митеску. ИТ-форума для студентов и молодых ИТ-специалистов «Хакатон – 2024». Фото: Аурика Митеску. ИТ-форума для студентов и молодых ИТ-специалистов «Хакатон – 2024». Фото: Аурика Митеску.

Победителем барнаульского «Хакатона-2024» стала команда «Мятная перплексия», состоящая из сотрудников алтайских ИТ-компаний. Они стали лидерами за создание веб-приложения для генерации датасетов, которые используются при прогнозировании свойств ферментов с помощью нейросети.

Победителем барнаульского «Хакатона-2024» стала команда «Мятная перплексия». Фото: Аурика Митеску.

Второе место заняла команда «pro100.studio» с веб-приложением для бронирования рабочих мест в коворкингах. Третье место разделили между собой семейная команда «Potap’s» и команда «АлтГПУ». «Potap’s» представила проект «Даём второй шанс старой “железке”», в котором использовала запчасти из старого монитора, чтобы изготовить интерактивную панель для корпуса системного блока компьютера. «АлтГПУ» презентовала аниматронного робота для проведения консультаций и распространения рекламной продукции.

Второе место заняла команда «pro100.studio». Фото: Аурика Митеску. Команда «АлтГПУ». Фото: Аурика Митеску. Семейная команда «Potap’s». Фото: Аурика Митеску.

Мы, как представители телеком-рынка, с удовольствием поддерживаем мероприятия с участием студентов и молодых ИТ-специалистов, чтобы они могли публично показать свое мастерство. «Хакатон» уникален тем, что здесь в совместном творчестве создаются интересные и полезные продукты, у которых даже есть шанс выйти на массового потребителя. Форум также позволяет заявить о себе талантливым ребятам, которые решили выбрать эти направления своей будущей профессией, — подчеркнул директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Подробнее об итогах соревнования можно посмотреть на официальном сайте барнаульского «Хакатона» по ссылке или на странице мероприятия в VK.

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