Ручная работа. Как в Алтайском крае решают кадровую проблему в пищевой промышленности и гостиничном бизнесе

Среднее профессиональное образование в России и Алтайском крае переживает настоящий ренессанс. Промышленность и сфера услуг все больше нуждается в кадрах. «Связь учебного заведения с работодателем должна быть самая прямая, — считает директор Алтайской академии гостеприимства Сергей Ездин. — Каждому предприятию нужны не просто рабочие руки, но сотрудники, подготовленные именно для него».

Гарантированное трудоустройство

Средние учебные заведения края в последние несколько лет активно обновляют оборудование, строят новые лаборатории, открывают дополнительные наборы, меняя не только «начинку», но и собственный статус.

Обучение рабочим профессиям становится престижным, а конкурс на некоторые специальности больше, чем в вуз — до 15 человек на место. Тем, кто с «тройками», после 9-го класса почти невозможно поступить в колледжи и техникумы.

Эксперты связывают такое положение с тем, что «образование ради образования» уже никого не интересует. Молодежь стала в хорошем смысле прагматичной и хочет получить специальность, с которой можно сразу легко устроиться на работу и монетизировать свои знания.

При этом все теснее становится связь СПО и предприятий региона, которым катастрофически не хватает рабочих рук. Поступая в средние учебные заведения, можно быть уверенным в том, что гарантированно найдешь работу и соответствующую ожиданиям зарплату.

«Для каждого направления подготовки у образовательного учреждения должна быть налажена связь с индустриальным партнером», — считает Сергей Ездин.

В Алтайской академии гостеприимства, например, готовят операторов швейного оборудования по федеральному проекту «Профессионалитет». Это образовательная программа в колледжах, которая позволяет учащемуся стать высококвалифицированным специалистом на ведущем предприятии своего региона. В частности, наши швеи готовятся работать в компании «БТК Групп».

На самом деле СПО края давно начали такую целенаправленную подготовку и других кадров, наладив связи с предприятиями. Студенты проходят там практику, учатся на конкретном оборудовании, а затем гарантированно трудоустраиваются.

Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса в Бийске готовит кадры в основном для местных предприятий. Однако желающих учиться там немало и в других районах. При этом выпускники колледжа не горят желанием работать за пределами бийской зоны, поскольку здесь существенно выше зарплаты. Так что, например, каменским фирмам приходится отправлять ребят в колледж по целевому набору.

Цифра Около 2 500 вакансий имеется в сфере промышленности в Алтайском крае. В том числе инженерно-технические работники — более 500 вакансий. Около 300 рабочих мест — в легкой промышленности и вагоностроении.

Работа в Белокурихе. Altapress.ru.

Кого-то не хватает

Предприятие «Курорт Белокуриха» — основной партнер белокурихинского филиала Алтайской академии гостеприимства. Сергей Ездин говорит, что эти отношения сложились давно и будут только укрепляться. Так, планируется разработать совместную программу подготовки кадров по направлениям «Поварское дело» и «Гостиничное дело». По его словам, санатории, гостиницы и другие заведения курортной зоны «бронируют» учащихся академии уже на третьем курсе с тем, чтобы закрыть вакансии высококвалифицированными кадрами.

«Конкурс в белокурихинский филиал, конечно, меньше, чем в Барнауле, — говорит Ездин. — При этом естественный отбор происходит уже на стадии обучения. Конечно, лучшим учащимся достаются лучшие места».

Работа в Белокурихе. Altapress.ru.

Олег Акимов, заместитель генерального директора предприятия «Курорт Белокуриха» по стратегическому развитию говорит, что постоянно не хватает горничных, администраторов, официантов, барменов, медсестер. Это персонал, который довольно часто меняется. Некоторые переходят из санатория в санаторий в поисках большей зарплаты, многие приезжают в Белокуриху со всего Алтайского края на временные заработки в сезон.

По словам Акимова, в городе постоянно появляются новые рабочие места. «Сейчас активно развивается зона „Белокуриха-2 Горная“. Пока там работает только парк-отель, — говорит он. — С открытием новых лечебных корпусов, коттеджей и запуском курорта Grand-Cryo Resort, нам понадобится 3500 сотрудников».

Маркетолог санатория «Белокуриха» Кристина Медведева рассказывает, что студенты часто подрабатывают в местных здравницах летом. Она признается, что половина персонала ресторанов и кафе «Белокурихи» уйдут с окончанием сезона. Но сейчас санаторий заполнен на 110%, и нагрузка на персонал велика.

Факт На объектах предприятия «Курорт Белокуриха» работают студенты академии гостеприимства, получившие профессии администратора отеля, повара и кондитеры, фотографы, стилисты-визажисты, рекламщики. Вся учебная и производственная практическая база сосредоточена здесь.

Работа в Белокурихе. Altapress.ru.

Главное и дополнительное

Разумеется, сразу подготовить тысячи специалистов, которые требуются сфере услуг и промышленности, не сможет ни один колледж. В Алтайской академии гостеприимства занимается всего 3500 студентов на четырех курсах по 26 программам подготовки.

Но Сергей Ездин говорит, что программа обучения в академии стремится к некой универсальности. Она состоит их основного и дополнительных модулей. Так, учащийся по специальности «Администрирование отеля» получает «допы» по профессии горничной или гида с присвоением конкретного разряда и соответствующим сертификатом.

«Просто повар с дипломом будет работать старшим помощником младшего чистильщика картошки. У наших выпускников, благодаря „допам“ сразу есть третий-четвертый разряд, с которым зарплата в полтора-два раза выше», — приводит другой пример Сергей Ездин.

Инвестирование в кадры

Академия совместно с предприятиями намерена разрабатывать и программы переподготовки, с тем, чтобы насытить рынок кадрами. Конечно, на рабочих местах лучше удерживать старых надежных людей, чем постоянно организовывать обучение новых. Для этого в «Курорте Белокуриха» есть всяческие бонусы — общежитие для иногородних, гибкая система поощрений, существенные скидки на лечение и питание.

Ездин говорит, что академия готова задействовать все ресурсы для подготовки кадров не только для белокурихинских курортов, но и других развивающихся туристических территорий края. Он выражает надежду на заинтересованность самих инвесторов.

«Те, кто заходит в турзоны со своими проектами, должны понимать не только, как эти проекты будут „зарабатывать“, но и кто там будет работать, — говорит директор академии гостеприимства. — В этом случае возможны разные подходы: кто-то откроет собственные курсы, кому-то удобнее будет рекрутинг в других регионах и вахтовый метод. Мы будем идти в ногу со временем и попробуем создавать совместные обучающие проекты с предприятиями».

Госпожа горничная

В санатории «Белокуриха» два 10-этажных корпуса. Каждая горничная здесь ежедневно отвечает за 28−30 номеров, если смена длится с восьми утра до восьми вечера. Есть горничные, которые работают с 8:00 до 16:00. Их норма — 18 номеров. Старшая горничная Александра Сайберт говорит, что работы почти всегда больше, чем сотрудников, и есть возможность взять дополнительные номера за отдельную плату.

Рабочий день начинается с 8:00. Сначала до блеска убирают «отъезды» — номера, которые этим же утром займут другие гости. На каждый отводится около часа. А затем девушки приступают к текущей уборке — тут кому повезет.

«Бывают гости-чистюлечки, заходишь — ну, хоть оперцию проводи, все стерильно. Иногда даже не видно, что здесь кто-то живет, — рассказывает Александра Сайберт. — Многие просто вешают табличку „Не беспокоить“. А другие требуют тщательной уборки несколько раз в день и оставляют горы мусора».

Работа в Белокурихе. Altapress.ru.

Заправить постель и развешать халаты и полотенца — целая наука. У каждой гостиницы — собственный свод правил: вплоть до того, под каким углом должны быть выставлены бутылочки с минералкой и чайные пары. Он зависит в том числе от «звездности» номера. Тут даже туалетную бумагу нужно повесить так, чтобы из держателя аккуратно свешивался уголок.

С забытыми вещами тоже работают по регламенту — их сдают в гардеробную службу. «Нижнее белье забывают чаще, чем хотелось бы, — говорит Александра. — Оно хранится в течение года „до востребования“, затем утилизируется».

Если гости прихватывают с собой лишнее — например, халаты или полотенца — ответственность лежит на горничной, придется заполнять всяческие документы и заявку на списание.

Общению с гостями тоже приходится учиться. И это, по словам старшей горничной, пожалуй, самое сложное. Не так сложно убрать даже самый грязный номер, как угодить всем.

«Приезжающих на лечение в основном все устраивает, — говорит Александра Сайберт. — А вот те, кто приехали просто отдохнуть, сразу начинают нас сравнивать с новейшими пятизвездочными заграничными отелями. Не так лечат, не так кормят, не так посмотрели, не то сказали: все им не нравится».

Работа горничной — это соблюдение строгих правил с десятками мельчайших нюансов и запретов. Но зато и благодарности много: за помощь в разных мелочах, за хорошую уборку, за приветливости и улыбку.

Работа в Белокурихе. Altapress.ru.

Лицо санатория — администратор. Это он производит первое впечатление на гостя, и оно должно быть наиприятнейшим. Начальник службы размещения санатория Людмила Литвинова считает, что главная задача здесь — максимально быстро поселить человека. Общение администратора с клиентом жестко регламентировано стандартами.

Некоторые гости изначально закатывают истерику прямо у стойки регистрации, такое происходит ежедневно. В основном плохое настроение связано с тем, что гость ехал издалека и хочет скорее попасть в номер. «Переоделся, помылся, позавтракал — все: гостя не узнать, оказывается, человек-то хороший», — говорят сотрудники «Белокурихи».

Цифра 30−35 тыс. рублей — средняя зарплата горничной в санаториях и гостиницах Белокурихи. В высокий сезон можно заработать от 40 тыс.

Работа в Белокурихе. Altapress.ru.

Кухонное трудолюбие

Су-шеф белокурихинского ресторана «Мишель» и шеф-наставник Алтайской академии гостеприимства Даниил Кошкаров говорит, что главная сложность профессии повара в том, что это тяжелый физический труд, но зато «ты каждый день пробуешь что-то новое и радуешь людей».

Ради этих минут счастья повара терпят длинные смены, стрессы от критики клиентов и начальства, усталость от монотонной работы и прочие неудобства. Работа на кухне — это контакт с открытым огнем и острыми предметами в условиях высокой температуры и влажности — условия не из приятных. Кроме того, есть риск получить профессиональные «болячки» — варикоз и проблемы со спиной из-за постоянной работы на ногах.

Зато в профессии есть немало удивительного и необычного, иногда это — сами клиенты. Например, однажды Даниила попросили приготовить необычное блюдо — морковные драники.

Даниил Кошкаров учился поварскому делу в нескольких российских городах, и теперь готов обучать профессии каждого. Сегодня он показал мастер-класс по приготовлению перепелок с собственной фермы предприятия «Курорт Белокуриха», запеченных в разных соусах. Гости, включая журналистов и директора академии гостеприимства Сергея Ездина, остались довольны и процессом и результатом.

По словам су-шефа, в ресторане скоро будет обновляться меню: «Оно будет состоять полностью из локальных продуктов, включая наши коронные — папоротник, марал, мед, кедровые орехи». Так что «Мишель» ждет новых сотрудников.

Самым главным качеством для будущего повара, будь то уже обученный специалист или «человек с улицы», Кошкаров называет трудолюбие. С ним буквально за несколько лет можно стать су-шефом, а затем и шеф-поваром. А дополнительное образование поможет и открыть собственный ресторан.

Новых сотрудников ждут и за барными стойками ресторана «Мишель» и других заведений курортной зоны. HR-специалист «Курорта Белокуриха» Мария Гребенкина говорит, что главное для соискателей — желание работать и развиваться в профессии, а всем нюансам можно научиться у опытных коллег прямо на рабочем месте.

Цифра 25−35 тыс. рублей зарабатывает повар в Белокурихе в зависимости от квалификационного разряда и графика работы. При вахтовом методе работы в сезон зарплата составит 50−70 тыс.

Работа в Белокурихе. Altapress.ru.

Студенты и «Пятачок»

Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса — единственное в крае учебное заведение, готовящее работников по специальности «Технология мяса и мясных продуктов»: обвальщиков, жиловщиков, формовщиков колбасных изделий, фаршесоставителей, изготовителей полуфабрикатов из мяса птицы и других.

Директор колледжа Елена Самусенко говорит, что хороший обвальщик мяса — на вес золота. Признается, что на профессиональных конкурсах болеет за своих ребят и всякий раз удивляется, как можно разделать огромную тушу буквально до голых костей в считанные минуты.

Практика была организована идеально, когда существовал Бийский мясоконсервный комбинат, считает Самусенко. У студентов была возможность методично отрабатывать каждое действие. Сейчас крупных предприятий в бийской зоне нет, но колледж наладил плотное сотрудничество с фирмой «Пятачок», где теперь практикуются учащиеся. Самые лучшие работают там же.

Вскоре «мясная» мастерская откроется и в самом колледже, макет цеха согласовали с будущим работодателем.

Елена Самусенко называет лучшим кадровым приобретением Виктора Плотникова — бывшего начальника консервного цеха Бийского мясоконсервного комбината. Мастер с огромным стажем теперь обучает студентов тонкостям колбасного производства. Другие преподаватели — в большинстве своем выпускники колледжа, которые также много лет отработали на производстве.

Колледж промышленных технологий и бизнеса. Altapress.ru.

Взаимно и выгодно

Колледж готовит кадры для всего края. Направление мясопереработки не раз пытались открыть в других СПО региона, но не смогли, ввиду сложностей технологического процесса. А в вузах упор делается на теоретическую подготовку, так что студенты в практических конкурсах часто проигрывают учащимся СПО.

Участие в конкурсах — хороший способ заявить о себе, считает директор колледжа. На них часто приезжают директора и технологи ведущих промышленных предприятий, чтобы «присмотреть» будущего специалиста.

Сотрудничество с СПО несет несомненную выгоду и для предприятия — это возможность забрать лучшие кадры. Колледж полностью закрыл потребность в специалистах мясного производства Рубцовска и Камня-на-Оби по целевым договорам. Курсы проводят и для учащихся других регионов России.

Колледж промышленных технологий и бизнеса. Altapress.ru.

Всего по специальности «Технология мяса и мясных продуктов» колледж ежегодно выпускает 25 или 50 (две группы) человек. В этом году набор увеличили и обошлись без конкурса — приняли всех, кто хотел учиться.

«Времена, когда мы искали работодателей для наших студентов, уже прошли, — с удовлетворением констатирует Елена Самусенко. — Теперь они обращаются к нам». Заявку на так называемое дуальное обучение подал и «Алтайский бройлер»: на предприятии организуют производственные помещения для массовой практики студентов колледжа.

Цифры 70% сотрудников мясоперерабатывающих предприятий бийской зоны — выпускники Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса. 30 тыс. — средняя стартовая зарплата начинающего специалиста мясопереработки в Алтайском крае.

Обсуждение связи среднего профессионального образования и предприятий промышленности и сферы услуг проходило в пресс-туре «Журналист меняет профессию», организованном министерством образования Алтайского края. Жерналисты региона могли попробовать себя в качестве горничной, администратора отеля, бариста, повара, специалиста мясной переработки.