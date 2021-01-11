Руководитель барнаульской Школы скорочтения сообщает о главной новости 2021 года

Есть родители, желающие, чтобы их дети развивались комплексно в течение всего учебного года. Особенно это актуально для ребят, которые готовятся к школе, и учеников начальных классов. За доступную стоимость ребёнок на протяжении всего учебного года будет отрабатывать самые важные для него умения и навыки:
- Чтение + развитие устной речи.
- Устный счет + логическое мышление.
- Каллиграфия + грамотное письмо.
Дошкольники получат отличную предшкольную подготовку, а ученики начальных классов значительно повысят успеваемость. Мы, как всегда, экономим деньги и драгоценное время своих клиентов!
Первые группы комплексного развития смогут приступить к обучению в январе 2021 года. Поэтому важно, чтобы каждый ребенок как можно скорее прошёл бесплатное тестирование, на котором педагог подберёт наиболее актуальную для него программу.
Запись по телефону 57−16−06 или на сайте www.barnaul-1.turboread.ru
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