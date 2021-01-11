Руководитель барнаульской Школы скорочтения сообщает о главной новости 2021 года

В барнаульской Школе скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина кроме стандартных экспресс-тренингов из 10−12 занятий («Обучение чтению», «Техника чтения», «Скорочтение», «Скоросчёт», «Каллиграфия» и др.) в новом году стартует долгожданный годовой курс комплексного развития .

Есть родители, желающие, чтобы их дети развивались комплексно в течение всего учебного года. Особенно это актуально для ребят, которые готовятся к школе, и учеников начальных классов. За доступную стоимость ребёнок на протяжении всего учебного года будет отрабатывать самые важные для него умения и навыки:

Чтение + развитие устной речи.

Устный счет + логическое мышление.

Каллиграфия + грамотное письмо.

Дошкольники получат отличную предшкольную подготовку, а ученики начальных классов значительно повысят успеваемость. Мы, как всегда, экономим деньги и драгоценное время своих клиентов!

Первые группы комплексного развития смогут приступить к обучению в январе 2021 года. Поэтому важно, чтобы каждый ребенок как можно скорее прошёл бесплатное тестирование, на котором педагог подберёт наиболее актуальную для него программу.

Дипломированные выпускники Школы скорочтения. архив Школы скорочтения.

Запись по телефону 57−16−06 или на сайте www.barnaul-1.turboread.ru

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