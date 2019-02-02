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Образование

Русскоязычных детей не хотят принимать в национальную якутскую школу

Национальная якутская школа «Айыы Кыhата» отказалась принимать русскоязычных детей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на News.Ykt.ru. Родители учеников поддержали решение администрации, однако чиновники настаивают, что там могут учиться все дети.

Снег в Якутии. 26 августа 2016 года.
Снег в Якутии. 26 августа 2016 года.
vk.com

В «Айыы Кыhата» планировали отдать учиться детей из расположенного рядом нового микрорайона Якутска. Однако в учебном заведении отказались принимать заявления, потому что там дети обучаются на национальном языке. Организовывать преподавание для детей, которые не знают якутского, там не планировали.

Школьникам предлагают ездить в другие учебные заведения, пока рядом с их домом не построят новое здание. Однако проблема в том, что изначально здание «Айыы Кыhата» рассчитывалось именно на жителей нового микрорайна.

Начальник управления образования Якутска Алексей Семенов сообщил, что 28 января в школу «Айыы Кыhата» поступило 211 заявлений о переводе учеников. 47 из них отклонили, 164 будут рассмотрены. Он отметил, что заявлений намного больше, чем ожидалось, и мест на всех не хватает. Роман Мандзяк, пресс-секретарь мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, сказал, что хоть «Айыы Кыhата» и создавалась как национальная, «но детей русскоязычных, конечно, будут принимать».

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