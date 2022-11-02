2 ноября
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Образование

С миру по слесарю. Как колледжи и техникумы готовят кадры для промышленности и производства в Алтайском крае

Среднее профессиональное образование в Алтайском крае несколько лет назад кардинально изменилось и перестало считаться неким «вторым сортом». В организациях СПО растет конкурс и проходной балл. Само качество образования стало принципиально иным: здесь выпускают высококвалифицированных специалистов. Между тем, в промышленном секторе региона все еще ощущается кадровый голод.

Заринский политехнический техникум.
Заринский политехнический техникум.

Отличный аттестат

Приемная кампания в СПО стартует в марте и продолжается до середины августа. Ежегодно здесь складывается свой проходной балл.

«Уровень образованности, с которым выпускники школ идут в СПО, разный, но последние пять лет ребята поступают с отличными аттестатами, — говорит начальник отдела СПО министерства образования края Наталья Дмитриева. — Например, Алтайский промышленно-экономический колледж — единственный, где есть бюджетная программа по правоохранительной деятельности, средний балл там 5».

Самые высокие баллы — в банковском деле, правоохранительной деятельности, программировании, дизайне, специальностях педагогического профиля и IT.

Кого выпускают СПО

В Алтайском крае в сфере промышленности ежегодно выпускается примерно 3500 человек, в том числе самые «массовые»:

сварщики ручной и механизированной сварки (наплавки) / специалист электро- и газосварочных работ — 1100;

технология машиностроения — 400 человек;

специалист по ремонту и обслуживанию электрооборудования по отраслям — 320 человек.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Агропром — первый

Впрочем, это имеет опосредованное отношение к производству и промышленности. Непосредственно в рабочих специальностях складывается следующая ситуация. Большая часть направлений подготовки связана с агропромышленным комплексом. Соответственно, здесь наибольшее количество учащихся.

«Так сложилось исторически. В военные и послевоенные годы страну нужно было кормить. Необходимы были кадры для сельского хозяйства: трактористы, механизаторы, зоотехники, агрономы и ветеринары, — рассказывает Наталья Дмитриева. — Тогда и образовывались учебные заведения соответствующего профиля».

Промышленность и энергетика — также популярные направления. Это тоже связано с историческими событиями — военной эвакуацией на Алтай крупнейших заводов, которые по сей день работают и нуждаются в кадрах.

Между двумя этими отраслями в рейтинге популярности находится сфера услуг.

Цифра

62% - показатель трудоустройства выпускников СПО в Алтайском крае.

Поле. Комбайн.
Поле. Комбайн.
pixabay.com.

Престиж и пропаганда

Конкурс на рабочие профессии составляет 1,5−2 человека на место. Он, конечно, не такой большой, как на IT-специальности (здесь доходит до 15 человек).

«Мы сообщаем ребятам, что на промышленных предприятиях и в энергетике достаточно высокий уровень оплаты труда, — говорит Наталья Дмитриева. — Но это не становится главным критерием выбора специальности. Не всегда в 8−9 или 10−11 классах человек знает специфику будущей профессии».

Дмитриева считает, что в обществе произошло некоторое смещение приоритетов к сфере услуг. Подрастающее поколение прекрасно видит, как работают продавцы, администраторы торговых центров, хостес, бармены, парикмахеры и бровисты.

«Сейчас активно по телевизору и в интернете пропагандируется тема ресторанной и гостиничной индустрии, об этом снимают фильмы и сериалы, — говорит специалист. — Если мы вернемся в наше советское детство, то там шла пропаганда как раз производства, промышленности и сельского хозяйства, а мамы или папы у многих работали на заводе. Было видно и понятно, для чего нужны эти профессии, и как люди трудятся».

Активность наблюдается сейчас и в строительных специальностях. Этому способствовали ипотечные госпрограммы, нацпроекты и обширные стройки в городах. Поэтому все больше школьников выбирают профессии монтажников, сантехников, сварщиков, электромонтеров, специалистов по фасадам.

Не востребованность и высокие зарплаты, а именно этот престиж профессии диктует выбор молодежи.

«Важно, чтобы дети не только слышали о профессиях, но и видели, как именно все устроено, — считает Наталья Дмитриева. — Хотя подчас наши промышленные предприятия — закрытые и секретные. Нам иногда удается устроить экскурсии туда. У ребят глаза загораются, когда они понимают, что деталь, которую они выточили, предназначена для подводной лодки или вертолета».

Цифра

30−35 тыс. — начальная заработная плата выпускников СПО в Алтайском крае.

Студенты.
Студенты.
СС0.

Колледж-завод

На предприятиях края появляются новые высокоточные линии производства, где необходимы иные навыки работы, нежели чем просто за станком. И СПО следуют за требованиями работодателей, выпуская не просто «рабочие руки», а квалифицированных специалистов в какой-либо области.

Например, в крае не готовят токарей и фрезеровщиков в привычном виде. Вместо наименования профессии они перешли в квалификацию. «То есть специальность называется очень широко, например, „технология машиностроения“ или „технология металлообработки“, но студенты получают как раз квалификации, связанные с токарными, фрезерными, сварочными работами», — объясняет Дмитриева.

Специалисты минобра и преподаватели СПО регулярно встречаются с руководителями предприятий и объясняют, что нехватку кадров можно закрыть еще «действующими студентами», трудоустраивая их на период практики. Так студент может изучить все тонкости и сразу после СПО стать нужным сотрудником.

Среди опорных предприятий минобра — завод «Ротор», где открыт учебно-производственный участок и чемпионатная площадка WorldSkills. Заринский политехнический техникум и «Алтайкокс» также открыли лаборатории и тренировочные площадки. Пожалуй, это идеальные варианты синхронизации среднего образования и реального сектора экономики.

В социальных партнерах СПО также есть завод механических прессов, «Трансмаш», АЗПИ, компания БТК Групп и еще порядка 1000 больших и малых предприятий промышленности и производства.

Цифра

Около 1000 специалистов в области промышленности выпускают каждый год СПО региона.

Алтайская академия гостеприимства.
Алтайская академия гостеприимства.
Анна Зайкова.

Все — на демонстрацию!

С 2016 года в СПО появилась возможность заявиться на грантовую поддержку Минпросвещения РФ и на эти средства модернизировать учебный процесс. В это же время предприятия стали активнее заявлять, что СПО «готовят не так и не тех». Договоренности привели к тому, что лаборатории и мастерские за счет разным форм софинансирования стали оснащать современным оборудованием, похожим на то, что реально имеется на вооружении региональной промышленности.

Параллельно в федеральные образовательные стандарты для СПО начали входить так называемые демонстрационные экзамены, где студент должен не просто рассказать о том, что знает, но и несколько часов буквально отработать по профессии на глазах у аттестационной комиссии, включающей, как правило, и потенциальных работодателей.

Понимая, что ФГОСы не обойдешь, теперь заявку на переоснащение лабораторий формируют региональные органы образования, обосновывая дорогостоящее оборудование и расходники.

Самые дорогие мастерские — лаборатории эксплуатации сельскохозяйственных машин — 15−20 млн рублей. Такие откроются в Алтайском агротехническом техникуме, в Ребрихинском лицее профобразования и Алейском технологическом техникуме.

В Барнауле открыли современную лабораторию сыроделия.
В Барнауле открыли современную лабораторию сыроделия.
Олег Богданов

Контрольные цифры

Количество мест для выпускников школ в СПО не «берется с потолка», а формируется на основе предложений работодателей. Для этого руководители СПО и предприятий-партнеров работают в связке, высчитывая, какие специалисты и в каком количестве потребуются на производствах, например, через три года.

Такие прогнозы плюсуются к запросам профильных министерств — промышленности и энергетики, сельского хозяйства — и ложатся в основу ежегодно определяемых цифр контрольного приема.

Эти цифры согласуются еще и с краевым управлением по труду и занятости населения: если есть переизбыток вакансий или, напротив, соискателей не хватает, то количество бюджетных мест в СПО корректируют.

Цифра

54 организации среднего профессионального образования насчитываются в Алтайском крае. 39 из них относятся к региональному министерству образования, 10 — к другим органам власти (министерству культуры, минздраву, минспорту), пять частных колледжей.

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