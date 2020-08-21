Садись, два! Тест: готовы ли вы вернуться в школу и сойти за своего

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Когда приближается 1 сентября, волей-неволей поглядываешь на новые красивые тетрадки и букеты цветов. Даже если уже давно простился со школьной партой. Так, может, вернетесь? Предлагаем проверить, что вы помните из учебной программы, а заодно и из школьных словечек.
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Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter